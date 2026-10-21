Am 7. Oktober 2023 feierte Shani Louk auf dem Nova-Musikfestival in der Negev-Wüste. Dann wurde die Deutsch-Israelin von Hamas-Terroristen ermordet und ihr Leichnam in den Gazastreifen verschleppt. Nun ist der letzte Terrorist, der an ihrer Verschleppung beteiligt war, ums Leben gekommen.

Verschlepper von Shani Louk: Hamas-Terrorist al Sabbagh bei IDF-Einsatz in Dschabaliya getötet

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte (IDF) hatte Tamer Muhammad Ibrahim al Sabbagh zuletzt Angriffe auf israelische Zivilisten und Soldaten organisiert und versucht, die militärischen Fähigkeiten der Hamas wieder aufzubauen. Auf X erklärte die IDF: „Der Terrorist wurde eliminiert, um die von ihm ausgehende Bedrohung zu beseitigen.“ Das Hamas-Mitglied soll am Montag bei einem Luftschlag im Norden des Gazastreifens getötet worden sein.

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Mit seinem Tod in der Stadt Dschabaliya sei nun das letzte Mitglied jener Hamas-Zelle getötet worden, die Louk verschleppt hatte. Drei weitere Terroristen waren bereits im Verlauf des Krieges getötet worden, ein weiterer wurde von der IDF gefangen genommen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. 🔴ELIMINATED: Tamer Mohammad Ibrahim Al-Zabaq, a Hamas military wing terrorist who infiltrated Israel & took part in the abduction of Shani Louk during the October 7 Massacre.



Recently, the terrorist advanced attacks against Israeli civilians & IDF troops and operated to restore… pic.twitter.com/oJZ4X8TvSE — Israel Defense Forces (@IDF) 20. Oktober 2026

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Louk hatte vor mehr als drei Jahren an einem Rave-Festival im Süden Israels teilgenommen, als die Hamas dort ihren blutigen Überfall begann. Bereits Ende Oktober 2023 wurde durch eine forensische Analyse bestätigt, dass die damals 22-Jährige noch auf dem Festivalgelände per Kopfschuss ermordet wurde.

Gaza-Streifen: Israelische Soldaten bergen sterbliche Überreste von Shani Louk

Später verbreitete Aufnahmen zeigten ihren leblosen Körper auf der Ladefläche eines weißen Pick-ups, mit dem Hamas-Terroristen durch den Gazastreifen fuhren. Im Mai 2024 fanden israelische Soldaten Teile ihres Leichnams im Gazastreifen und brachten diese zurück nach Israel, wo ihre sterblichen Überreste beigesetzt wurden.

Bei dem Massaker der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 wurden rund 1200 Menschen getötet und 251 in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte darauf mit einer militärischen Offensive im Gazastreifen. Sie führte zu einem langanhaltenden Krieg, bei dem zehntausende Menschen getötet wurden.

jcst