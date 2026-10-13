Nach mehreren Wochen mit rückläufigen Werten gibt es für CDU und CSU in einer aktuellen Umfrage wieder einen kleinen Zuwachs. Im Insa-„Sonntagstrend“ für die „Bild“-Zeitung kommt die Union auf 18,5 Prozent. Das ist ein Plus von einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Die AfD verliert dagegen leicht, bleibt aber mit 30 Prozent weiterhin auf Platz eins.

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Der Abstand zwischen den beiden Parteien verringert sich damit von 13 auf 11,5 Prozentpunkte. Laut der Erhebung ist es der erste Zugewinn für die Union in dieser Umfragereihe seit elf Wochen. Zuletzt hatten CDU und CSU Ende Juli einen Anstieg verzeichnet. Mit 18,5 Prozent liegen sie nun wieder auf dem Niveau ihres bisherigen Tiefstwerts vom Oktober 2021.

Grüne ziehen an der SPD vorbei

Auch bei den anderen Parteien gibt es Veränderungen: Die SPD verliert einen Prozentpunkt und erreicht noch 13,5 Prozent. Damit rutscht sie auf den vierten Platz ab. Die Grünen kommen trotz eines Minus von 0,5 Prozentpunkten auf 14 Prozent und liegen damit wieder allein auf Rang drei.

Die Linke büßt ebenfalls einen halben Prozentpunkt ein und erreicht zehn Prozent. Bei FDP und BSW bleiben die Werte unverändert. Die Liberalen kommen auf 4,5 Prozent, das Bündnis Sahra Wagenknecht auf 3,5 Prozent. Beide Parteien würden damit den Einzug in den Bundestag verpassen, wenn diese Werte einem Wahlergebnis entsprächen.

Die sonstigen Parteien gewinnen zusammen 1,5 Prozentpunkte hinzu und kommen auf sechs Prozent.

Schwarz-Rot bleibt zusammen bei 32 Prozent

Trotz des Zugewinns der Union verändert sich der gemeinsame Wert der schwarz-roten Koalition nicht. CDU und CSU legen zwar zu, doch die SPD verliert in gleicher Höhe. Zusammen erreichen die Parteien weiterhin 32 Prozent. Eine mögliche Koalition aus SPD, Grünen und Linken käme laut Umfrage auf 37,5 Prozent.

Auch die Erhebungen anderer Meinungsforschungsinstitute sehen die AfD vor der Union, weisen allerdings unterschiedliche Werte aus. Die Forschungsgruppe Wahlen kommt für CDU und CSU auf 21 Prozent und für die AfD auf 28 Prozent. Bei Forsa liegen die Parteien bei 19 beziehungsweise 26 Prozent. Allensbach ermittelt für die Union 23 Prozent, während YouGov sie bei 18 Prozent sieht.

Insa befragt 2006 Menschen

Für die repräsentative Erhebung befragte Insa nach eigenen Angaben zwischen dem 9. und 12. Oktober insgesamt 2006 Menschen online. Die maximale Fehlertoleranz gibt das Institut mit 2,5 Prozentpunkten an.

Die Ergebnisse im Überblick: