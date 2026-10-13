Der Rücktritt von Bärbel Bas stellt die SPD und die schwarz-rote Koalition vor neue Herausforderungen. Während Juso-Chef Philipp Türmer auf einen personellen und inhaltlichen Neustart seiner Partei hofft, drängt die CDU auf die Reformen. Im Streit um die Rentenreform gibt sich Unionsfraktionschef Thorsten Frei zuversichtlich: Er rechnet weiterhin mit gemeinsamen Lösungen. Schweitzer soll am Dienstagnachmittag als Nachfolger von Bas vereidigt werden.

Wir berichten für Sie über Kanzler-Krise und die Folgen des Rücktritts von Bärbel Bas im Liveblog.

fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA