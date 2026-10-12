Matthias Miersch on Instagram: "@baerbelbas hat heute Morgen ihren Rücktritt von Partei- und Ministeramt erklärt. Ich habe großen Respekt vor ihrer Entscheidung. Sie trifft sie aus persönlichen Gründen, die ich zutiefst respektiere. Als Ministerin und Vorsitzende hat sie für die Werte der SPD gestritten. Sie hat Haltung gezeigt, auch wenn es unbequem wurde. Aber die Kraft ist endlich. Ich danke Bärbel von Herzen für alles, was sie geleistet hat, für ihre Leidenschaft, ihre Haltung und ihren unerschütterlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Sie bleibt uns als Kollegin in der @spdbt erhalten und unser Kampf für unsere soziale Demokratie geht weiter."

265 likes, 8 comments - matthiasmiersch on October 11, 2026: "@baerbelbas hat heute Morgen ihren Rücktritt von Partei- und Ministeramt erklärt. Ich habe großen Respekt vor ihrer Entscheidung. Sie trifft sie aus persönlichen Gründen, die ich zutiefst respektiere. Als Ministerin und Vorsitzende hat sie für die Werte der SPD gestritten. Sie hat Haltung gezeigt, auch wenn es unbequem wurde. Aber die Kraft ist endlich. Ich danke Bärbel von Herzen für alles, was sie geleistet hat, für ihre Leidenschaft, ihre Haltung und ihren unerschütterlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Sie bleibt uns als Kollegin in der @spdbt erhalten und unser Kampf für unsere soziale Demokratie geht weiter.".