Bärbel Bas ist am Montag überraschend als SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin zurückgetreten. Sie begründet die Entscheidung mit dem Tod ihrer Stieftochter und anhaltenden öffentlichen Angriffen, auch vonseiten des Koalitionspartners. Indes tagt die CDU auch am Montag, um die letzten Wahlniederlagen zu beraten. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern setzen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter unter Druck. Seine Partei trifft sich über zwei Tage in einer Klausurtagung, um über Konsequenzen und mögliche Strategien zu beraten.
Wir berichten für Sie über Kanzler-Krise und die Folgen des Rücktritts von Bärbel Bas im Liveblog.
fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA