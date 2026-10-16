Am 18. April 2027 findet die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther, die gemeinsam mit den Grünen regiert, führt die letzten verfügbaren Umfragen zwar an, hatte aber mit einem deutlichen Negativtrend zu kämpfen.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Im Juli hatten die Umfrageergebnisse Aufsehen erregt: Die Konservativen kamen nur noch auf 27 Prozent und fielen das erste Mal unter die 30-Prozent-Marke. Die AfD hatte hingegen deutlich zugelegt. War sie bei der Wahl 2022 unter der Fünf-Prozent-Hürde geblieben, konnte sie in den Umfragen auf 18 Prozent zulegen.
An dieser Stelle werden die verfügbaren Umfragen der vergangenen Monate angezeigt. Sobald Institute eine neue Umfrage veröffentlichen, wird dieser Artikel aktualisiert.
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Aktuelle Umfrage zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein
|Partei
|Aktueller Umfragewert
|CDU
|27 Prozent
|SPD
|15 Prozent
|Grüne
|17 Prozent
|Linke
|7 Prozent
|FDP
|6 Prozent
|AfD
|18 Prozent
|SSW (Südschleswigscher Wählerverband)
|6 Prozent
Für die Umfrage des Instituts Insa wurden 1000 Wahlberechtigte in Schleswig-Holstein befragt. Die Erhebung fand in der Zeit vom 7. bis zum 14. Juli statt.
Wahlumfragen sind immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Das Insa-Institut gibt an, dass die statistische Fehlertoleranz zwischen 2,5 und 3 Prozent liegt. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.
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Wahl in Schleswig-Holstein 2027: So haben sich die Umfragen entwickelt
|Institut und Datum
|CDU
|SPD
|Grüne
|Linke
|FDP
|AfD
|SSW
|Sonstige
|Infratest dimap am 16. April 2026
|33
|12
|19
|6
|4
|15
|5
|6
|Insa am 22. Januar 2026
|39
|16
|13
|-
|4
|14
|6
|8
|Insa am 15. November 2025
|40
|15
|16
|-
|6
|12
|6
|5
Fünf-Prozent-Hürde: Für eine Partei in Schleswig-Holstein gilt sie nicht
Eine Besonderheit in Schleswig-Holstein ist der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), denn für diese Partei gilt die Fünf-Prozent-Hürde nicht. Der Grund: Die Partei vertritt eine nationale Minderheit – die Dänen und Friesen in Schleswig-Holstein. Das gilt nicht nur für die Landtagswahl, sondern auch für die Bundestagswahl. So konnte 2021 sogar ein Bundestagsabgeordneter vom SSW gestellt werden, obwohl sie nur 0,12 Prozent der Zweitstimmen holten.
Für einen Sitz im Bundestag benötigen Parteien nationaler Minderheiten mindestens 40.000 Stimmen. Der SSW erzielte über 55 000. Somit konnte ihr Spitzenkandidat Stefan Seidler als Fraktionsloser in den Bundestag einziehen. Auch bei der Bundestagswahl 2025 schaffte Seidler es über die Landesliste in den Bundestag. Aufgefallen war er durch eine Rede im Plenum, die er abwechselnd auf Hochdeutsch, Dänisch, Nordfriesisch und Niederdeutsch hielt.
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So endete die Landtagswahl 2022
Die Wahl von 2022 gewann die CDU mit knapp über 43 Prozent vor den Grünen mit 18 Prozent. Die SPD erreichte damals 16 Prozent. In den Landtag zog außerdem die FDP mit 6 Prozent ein. Die AfD und die Linkspartei verpassten den Einzug in den Landtag. Das Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022 im Überblick:
|Partei
|Wahlergebnis Landtagswahl 2022
|CDU
|43,3 Prozent
|Grüne
|18,3 Prozent
|SPD
|16 Prozent
|FDP
|6,4 Prozent
|SSW
|5,7 Prozent
|AfD
|4,4 Prozent
|Linke
|1,7 Prozent
Wann ist die Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2027?
Gewählt wird am 18. April 2027. Die Abgeordneten des Landtags Schleswig-Holstein werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer, geheimer und freier Wahl gewählt. Das aktive Wahlrecht hat, wer mindestens 16 Jahre alt ist, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und mindestens seit sechs Jahren in Schleswig-Holstein wohnt.
aino