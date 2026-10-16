Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas ist zumindest eines ihrer Ämter nachbesetzt worden: Alexander Schweitzer (SPD) wurde am Mittwoch als Bundesminister für Arbeit und Soziales vereidigt. Offen ist bislang, wer die SPD in Zukunft führen soll: Offiziell hat noch keiner der prominenten Parteigesichter seinen Hut in den Ring geworfen. Auch Co-Chef Lars Klingbeil ließ eine Kandidatur offen. Kurz nach Schweitzers Ernennung hielt Merz eine Regierungserklärung im Bundestag. Mittlerweile ist er in Brüssel – und fürchtet beim EU-Gipfel schwierige Verhandlungen.
Wir berichten für Sie über Kanzler-Krise und die Folgen des Rücktritts von Bärbel Bas im Liveblog.
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fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA