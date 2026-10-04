Chor der Spitzenpolitiker: Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat sich am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sowie Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern musikalisch auf die zentralen Feierlichkeiten eingestimmt.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Begleitet von Bovenschultes Gitarrenklängen sangen sie an einer Bar stehend und sichtlich gut gelaunt „Westerland“ von den Ärzten und „Eisgekühlter Bommerlunder“ von den Toten Hosen.
Unter den Chormitgliedern waren Schleswig-Holsteins und Niedersachsens Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) und Olaf Lies (SPD) sowie die Regierungschefinnen von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland, Manuela Schwesig und Anke Rehlinger (beide SPD). Das Video veröffentlichte das Bremer Rathaus in den Sozialen Medien. Hier ist es zu sehen:
Bovenschulte kündigte die Gesangseinlage mit den Worten an: „Daniel und ich haben mal gesagt, wir machen ein furchtbares Experiment: Wir würden zusammen singen.“ Als Zugabe gab es „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens, dabei hakten sich die Beteiligten unter und schunkelten zum Lied.
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Bovenschulte über „Eisgekühlter Bommerlunder“: „Nur gesungen, nicht getrunken“
Am Tag nach dem Bar-Abend wurde der Bremer Regierungschef auf der Bühne im Pavillon des Bundesrates auf das Instagram-Video angesprochen und von einem Moderatoren gefragt, ob zu den Hits auch Schnaps getrunken wurde.
Bovenschulte sagte, er habe seinen Amtskollegen vorher erklärt: „Wenn wir jetzt was zusammen singen wollen, dann muss das ein Lied sein, was Tiefgang hat, was uns philosophisch weiterbringt, was die Perspektive für die nächsten Jahre deutlich macht“, sagte der Bürgermeister mit einem Augenzwinkern. „Und dann haben wir ‚Eisgekühlter Bommerlunder‘ gesungen – aber nur gesungen, nicht getrunken.“
dpa/bee