Nach dem Wahlsieg der Linken bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl im September rückt eine mögliche rot-grün-rote Koalition näher. Linke, Grüne und SPD haben ihre Sondierungen erfolgreich abgeschlossen. Während Grüne und SPD bereits für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt haben, will die Linke erst auf einem Parteitag am 31. Oktober über den nächsten Schritt entscheiden. Eine Entscheidung über die Zukunft der Abgeordneten Vanessa Emde ist bislang noch nicht gefallen.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Parallel sorgt ein Vorstoß von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) für Kritik. Er will mit neuen Vorgaben verhindern, dass große Wohnungsbaukonzerne aus Sicht des Bundes willkürlich vergesellschaftet werden können. Die Berliner Linke lehnt die Pläne ab. Spitzenkandidatin Elif Eralp hält den Vorstoß für verfassungswidrig und sieht darin einen Angriff auf die Interessen der Mieterinnen und Mieter.
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mit Material der Nachrichtenagenturen