Linke, Grüne und SPD wollen am Mittwoch ihr drittes Vorgespräch führen. Vor möglichen Sondierungen geht es vor allem um den Umgang mit Antisemitismus. Außerdem stellt der Landeswahlausschuss am 12. Oktober das endgültige Ergebnis der Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin fest

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News zur Berlin-Wahl 2026

mit Material der Nachrichtenagenturen