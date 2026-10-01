Als stärkste Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus steht der Linken zu, einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete aus ihren Reihen für das Amt des Parlamentspräsidenten zu nominieren. Nach Informationen der Berliner Morgenpost hat die Fraktion eine klare Favoritin: Hendrikje Klein, Abgeordnete aus Lichtenberg, soll das repräsentative Amt übernehmen.

Montag bis Samstag Morgenpost der Chefredaktion Die ersten News des Tages – direkt von der Chefredaktion. Montag bis Samstag um 6:30 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Morgenpost der Chefredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Klein bestätigte der Morgenpost die Personalie am Donnerstagnachmittag. Sie habe wegen familiärer Verpflichtungen zunächst nachdenken müssen, sagte sie unserer Redaktion. Nun sei sie aber entschieden. „Es ist ein Privileg.“ In der kommenden Woche soll die Fraktion sie dann offiziell nominieren.

Hendrikje Klein: Erfahrene Parlamentarierin und direkt gewählte Abgeordnete aus dem Osten

Seit der Wahl am 20. September wird spekuliert, wer auf Cornelia Seibeld (CDU) als Parlamentspräsidentin folgt. In den Reihen der Linken, die von ihrem eigenen Erfolg überrascht wurden, ziehen viele neue Gesichter in das Abgeordnetenhaus. Einige langgediente Abgeordnete, die allein durch ihre Erfahrung für das Präsidentenamt infrage kämen, scheiden mit der kommenden Legislatur aus. Andere, wie Klaus Lederer, waren schon vorher, im parteiinternen Antisemitismus-Streit aus der Partei ausgetreten.

Unter den insgesamt 47 Abgeordneten kamen deshalb nur eine Handvoll erfahrener Parlamentarier überhaupt infrage. Eine von ihnen wäre Franzisky Brychcy gewesen. Sie soll aber die Lücke füllen, die der scheidende Steffen Zillich als Haushaltsexperte hinterlässt. Der amtierende Fraktionschef Tobias Schulze wird in der unerfahrenen Fraktion wohl auch weiterhin für das operative Geschäft gebraucht. Dasselbe gilt für Niklas Schrader und Niklas Schenker als Fachpolitiker für ihre Ressorts, Inneres und Wohnen. Über Michael Efler, Sprecher für Klimaschutz, heißt es, eine überwiegend repräsentative Funktion könnten andere besser ausfüllen.

Soll neue Parlamentspräsidentin werden: Hendrikje Klein. © Die Linke Berlin | Die Linke Berlin

Mit Hendrikje Klein wird künftig eine Frau aus dem Osten der Stadt das Parlament leiten und vertreten. Klein, die seit 2016 im Abgeordnetenhaus sitzt, ist seit zwei Jahren Parlamentarische Geschäftsführerin der Linken. Sie ist Expertin für Finanzen und Verwaltungsfragen. Bei der jüngsten Wahl gewann sie mit knapp 40 Prozent erneut das Direktmandat in ihrem Bezirk. Die Präsidentin wird auf Vorschlag der stärksten Fraktion für die Dauer einer Wahlperiode gewählt. Um in der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses am 29. Oktober gewählt zu werden, bräuchte Klein eine absolute Mehrheit.