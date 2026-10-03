Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker der Berliner Linken, der Grünen und der SPD sind vor dem Start möglicher Sondierungen am Samstag erneut zu einem Treffen zusammengekommen. Bereits am Donnerstag hatte es ein erstes Vorgespräch gegeben. Erklärtes Ziel des ersten Treffens im Dreierformat waren gemeinsame Verabredungen zu dem zuletzt heftig diskutierten Thema Antisemitismus, zum Umgang mit Rassismus und organisierter Kriminalität.

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mit Material der Nachrichtenagenturen