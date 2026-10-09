Zweieinhalb Wochen nach der Berlin-Wahl haben sich Linke, Grüne und SPD nach ihren Vorgesprächen auf die Aufnahme von Sondierungsgesprächen verständigt. Zuvor gab es eine Einigung über den Umgang mit Antisemitismus. Nun forderte die Führung der Sozialdemokraten jedoch Konsequenzen für den Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak. Die Bundestagsfraktion sieht davon aber ab.

Wir berichten über aktuelle Entwicklungen nach der Berlin-Wahl im Newsblog.

News zur Berlin-Wahl 2026

mit Material der Nachrichtenagenturen