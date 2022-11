Polen: Bericht über russische Raketen - Sicherheitsrat einberufen

Berlin.

In Polen ist der nationale Sicherheitsrat am Dienstagabend einberufen worden

Zuvor hatte es unbestätigte Berichte über russischen Raketeneinschlag auf polnischem Gebiet gegeben

Auch das Pentagon prüft den Vorfall

Russland weist die Vorwürfe als "Provokation" zurück

In Polen ist am Dienstagabend der nationale Sicherheitsrat in Warschau zu einer spontanen Sitzung einberufen worden. Der Regierungssprecher Piotr Müller schrieb auf Twitter: "Premierminister Morawiecki berief dringend den Ausschuss des Ministerrates für nationale Sicherheit und Verteidigungsangelegenheiten ein."

Das Treffen sei für 21.00 Uhr geplant, teilte das Informationszentrum der Regierung mit. Offizielle Angaben zu der Krise wurden zunächst nicht gemacht.

Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. — Piotr Müller (@PiotrMuller) November 15, 2022

Berichte: Verirrte Raketen sollen in Dorf eingeschlagen sein

Zuvor hatte die Ukraine, die an Polen grenzt, einen massiven Beschuss von russischen Raketen gemeldet. Laut Berichten könnten zwei russische verirrte Raketen auf polnischem Gebiet eingeschlagen sein. Lesen Sie auch: Russische Angriffe: Millionen Haushalte laut Kiew ohne Strom

Dem privaten polnischen Radiosender Zet zufolge, seien zwei verirrte Raketen in einem polnischen Dorf nahe der Grenze eingeschlagen. Nach unbestätigten Angaben seien zwei Menschen getötet worden. Es wäre der erste derartige Vorfall in dem seit fast neun Monaten dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Polen ist Mitglied der EU und des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato.

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg

USA prüfen Berichte über russischen Raketeneinschlag

Regierungssprecher Piotr Müller warnte allerdings davor, ungeprüfte Informationen zu verbreiten. Alle Informationen aus dem Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung der polnischen Regierung sollten später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, kündigte er laut PAP an.

Das US-Verteidigungsministerium prüft Berichte über den angeblichen Einschlag von zwei russischen Raketen in Polen. Die Presseberichte seien dem Pentagon bekannt, sagte ein Sprecher am Dienstag in Washington. Zum jetzigen Zeitpunkt habe das Ministerium aber keine Informationen, die diese Berichte bestätigen könnten. "Wenn wir ein Update zur Verfügung stellen können, werden wir dies tun", sagte der Sprecher weiter.

Russland bezeichnet Berichte als "Provokation"

Russlands Regierung weist die Berichte unterdessen als "Provokation" zurück. "Erklärungen polnischer Medien und polnischer Regierungsvertreter zum angeblichen Absturz russischer Raketen nahe der Ortschaft Przewodow kommen einer absichtlichen Provokation gleich mit dem Ziel, eine Eskalation der Situation herbeizuführen", erklärte das Moskauer Verteidigungsministerium am Dienstagabend im Onlinedienst Telegram.

(dpa/fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.