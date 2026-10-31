Knapp drei Wochen nach einem mutmaßlichen Angriff auf Flugbegleiter und ihrer Festnahme in New York hat sich die US-Schauspielerin Selma Blair (54) in einer Videobotschaft an ihre Fans gewandt. Darin entschuldigt sich die 54-Jährige zunächst für ihr längeres Schweigen. Wegen der „rechtlichen Angelegenheit“ hätten ihr die Anwälte geraten, nichts zu sagen, erklärt Blair auf Instagram. „Was ich aber sagen kann, ist sehr einfach und die wahrste Sache, die ich über mich weiß – dass ich an keinem einzigen Tag in meinem Leben die Absicht hatte, jemanden zu verletzen oder jemandem Angst zu machen.“

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In ihrer Entschuldigung an jene, die sie „enttäuscht, verletzt, geängstigt, in Unruhe versetzt“ habe, kämpft Blair sichtlich gegen Tränen an. Sie bedankte sich auch für den Beistand, den sie erfahren habe. „Das hat mir und meinem Sohn, der mein Ein und Alles ist, sehr viel bedeutet.“

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Selma Blair: Mutmaßliche Angriffe auf Flug von Los Angeles nach New York

Blair soll in einem Flugzeug auf dem Weg von Los Angeles nach New York ausfallend geworden sein und Flugbegleiter verletzt haben. Nach der Landung sei die Schauspielerin vorübergehend festgenommen und ärztlich untersucht worden, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Dabei sei es zu weiteren Angriffen auf eine Polizistin und eine Krankenschwester gekommen. Nach einem Gerichtstermin, bei dem sie auf Vorwürfe von Körperverletzung mit „nicht schuldig“ plädierte, war die Schauspielerin gegen eine Kaution auf freien Fuß gekommen.

Blair ist an Multipler Sklerose erkrankt

Blair habe einen „gesundheitlichen Notfall“ erlitten, der zu dem Verhalten geführt habe, hieß es damals von ihrem Management. Die Schauspielerin, die mit Filmen wie „Eiskalte Engel“ (1999) und „Natürlich blond“ (2001) berühmt wurde, hatte 2018 eine Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich gemacht – eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auftreten.

dpa/dw