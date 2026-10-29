„Star Trek“-Ikone Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren an einer seltenen Form der Demenz verstorben. Nach Angaben seiner langjährigen Sprecherin litt Stewart neben Alzheimer auch an der Lewy-Körperchen-Demenz, die laut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft bei rund 5 Prozent aller Demenzkranken auftritt.

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Die Lewy-Körperchen-Demenz kann neben fortschreitenden Gedächtnisstörungen auch psychotische Symptome wie Halluzinationen und Bewegungsprobleme auslösen. Besonders auffällig bei Betroffenen sind Schwankungen ihrer geistigen Fähigkeiten und ihrer Wachheit im Tagesverlauf. „Der Anteil der Männer an den Betroffenen ist wahrscheinlich höher als bei der Alzheimer-Demenz“, schreibt die Deutschen Alzheimer Gesellschaft. „Die Symptome treten überwiegend erst nach dem 65. Lebensjahr auf.“

Lewy-Körperchen-Demenz: Betroffene sterben meistens an Lungenentzündung

Der Name der Lewy-Körperchen-Demenz geht auf den Nervenarzt Friedrich H. Lewy zurück, der 1912 erstmals die für die Parkinson-Krankheit charakteristischen Einschlüsse in bestimmten Nervenzellen des Hirnstamms beschrieb. Die durchschnittliche Krankheitsdauer nach der Diagnosestellung beträgt sieben bis acht Jahre. „Wie bei anderen Demenzerkrankungen auch, verlieren die Betroffenen zunehmend die Fähigkeit, im Alltag zurechtzukommen“, schreibt die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. „Im Endstadium kommt es zu Schluckstörungen und in der Regel sterben Betroffene an einer Lungenentzündung.“

Zum Krankheitsbild von Alzheimer gehören Gedächtnis- und Orientierungsstörungen, Sprachstörungen, Störungen des Denk- und Urteilsvermögens sowie Veränderungen der Persönlichkeit. Die Krankheitsdauer bis zum Tod beträgt im Durchschnitt etwa acht Jahre.

os/dpa