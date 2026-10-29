„Star Trek“-Schauspieler Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Laut einem Beitrag auf seinem „X“-Account starb Stewart am Mittwoch in seinem Haus in Los Angeles nach „einer kurzen und bewegenden Reise mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz“.

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