„Star Trek“-Schauspieler Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Laut einem Beitrag auf seinem „X“-Account starb Stewart am Mittwoch in seinem Haus in Los Angeles nach „einer kurzen und bewegenden Reise mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz“.
In lieu of flowers, memorial contributions may be made to:— Patrick Stewart (@SirPatStew) 29. Oktober 2026
Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund https://t.co/luC5CdcWDy
Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources https://t.co/zvNptfyuNd
Photo Credit: Tommy Garcia pic.twitter.com/XNncEVq56X
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