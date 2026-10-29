Als einer von nur zwei Hauptdarstellern war Patrick Stewart, der am Mittwoch in Los Angeles verstarb, als legendärer Raumschiff-Kommandeur Jean-Luc Picard in jeder der 178 Folgen von „Star Trek: The Next Generation“ zu sehen. Für Stewart wurde es die Rolle seines Lebens. In einem Interview mit dem „Mirror“ verriet Stewart erst Jahrzehnte später: Beinahe hätte er die Rolle abgelehnt.

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Der gebürtige Brite Stewart hatte schon als Jugendlicher in Theatergruppen gespielt, bevor er an die Schauspielschule nach Bristol ging. Für Rollen als romantischer Held war Stewart wegen seiner frühzeitigen Kahlköpfigkeit nicht geeignet, stattdessen wandte er sich vor allem klassischen Rollen zu und wurde 1966 Mitglied der Royal Shakespeare Company, der er lange Jahre treu blieb.

Diese Prominenten sind 2026 gestorben Der „Top Gun“-Star Tom Skerritt starb am 22. Oktober im Alter von 93 Jahren. © Invision/dpa | Jordan Strauss Der britische Autor Jeffrey Archer starb am 5. Oktober. Einen Tag später sollte das neue Buch des 86-Jährigen veröffentlicht werden. © Ian West/PA Wire/dpa | Ian West Die französisch-russische Schauspielerin Marina Vlady, bekannt aus „Die blonde Hexe“, starb am 24. September. Sie wurde 88 Jahre alt. © Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Presley Walker Gerber starb am 20. September. Mit nur 27 Jahren ist der Sohn von Rande Gerber und Supermodel Cindy Crawford in einer kalifornischen Entzugsklinik an einer mutmaßlichen Drogenüberdosis gestorben. © AFP | Frazer Harrison Der Schauspieler Ralf Richter starb Mitte September im Alter von 69 Jahren in Köln, wie seine Managerin im Namen der Familie bestätigte. © Jörg Carstensen/dpa | Jörg Carstensen Prinzessin Astrid von Norwegen starb am 11. September. Die Schwester von König Harald wurde stolze 94 Jahre alt. © Getty Images | Nigel Waldron Schauspieler Michael Mendl starb Anfang September im Alter von 82 Jahren. © picture alliance / dpa | Michael Kappeler König Harald V. von Norwegen starb am 28. August in Oslo. Er wurde 89 Jahre alt. © Terje Pedersen/NTB/dpa | Terje Pedersen Die US-Sängerin Dolly Parton ist Ende August im Alter von 80 Jahren gestorben. © Will Oliver/EPA/dpa | Will Oliver Der britische Schauspieler Tim Curry starb Ende August im Alter von 80 Jahren. © Peter Foley/EPA/dpa | Peter Foley Im Alter von nur 36 Jahren ist die US-Schauspielerin Hayden Panettiere im August 2026 gestorben. © dpa | Britta Pedersen Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist im Juli 2026 im Alter von 78 Jahren gestorben. © Getty Images for AFI | Chris Hyde Die Sängerin Bonnie Tyler singt während eines Konzerts der Tour „40 Jahre Total Eclipse of the Heart“ im Admiralspalast. Ihr Tod wurde am 9. Juli bekannt. © Sebastian Gollnow/dpa | Sebastian Gollnow Die Schauspielerin Luna Jordan verstarb am 13. Mai „plötzlich und unerwartet“, wie ihre Agentur mitteilte. Sie wurde nur 25 Jahre alt. © Players Agentur/dpa | Pascal Bünning Der Schauspieler Alexander Held, bekannt aus „München Mord“, verstarb Anfang Mai im Alter von 67 Jahren. © Henning Kaiser/dpa | Henning Kaiser Die Schauspielerin Angelica Domröse (“Die Legende von Paul und Paula“) starb am 15. Mai mit 85 Jahren. © Stephanie Pilick/dpa | Stephanie Pilick Spielte auch in großen Kinoproduktionen wie „Gandhi”: Günther Maria Halmer starb am 11. Mai mit 83 Jahren. © Ingo Wagner/dpa | picture alliance Albrecht Weinberg war einer der letzten Überlebenden des Holocaust. Im Mai 2026 ist er mit 101 Jahren „friedlich eingeschlafen“. © Hauke-Christian Dittrich/dpa | Hauke-Christian Dittrich Mario Adorf starb am 8. April 2026 in seiner Wohnung in Paris. Der Schauspieler war krank und schlief friedlich ein. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen Laut seiner Familie starb der US-Schauspieler Chuck Norris überraschend am 19. März 2026. © imago images/ZUMA Press | Armando Gallo via www.imago-images.de Der Philosoph Jürgen Habermas verstarb am 14. März 2026 im Alter von 96 Jahren. © Martin Gerten/dpa | Martin Gerten Der österreichische TV-Gesundheitsjournalist Hademar Bankhofer verstarb am 25. Februar im Alter von 84 Jahren. © Jörg Carstensen/dpa | Jörg Carstensen Der US-Schauspieler Eric Dane verstarb am 19. Februar an den Folgen seiner ALS-Erkrankung. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa | Jordan Strauss Am 17. Februar starb Jesse Jackson. Der berühmte US-Bürgerrechtsaktivist machte seine Parkinsonerkrankung bereits 20217 öffentlich. © AFP | JIM WATSON Er war der harte Kerl in „Der Pate“ oder „Apocalypse Now“: Am 15. Februar starb Robert Duvall im Alter von 95 Jahren. © AFP | GEOFF ROBINS Der „Theatermacher“ war seine Paraderolle: Schauspieler Lambert Hamel verstarb am 13. Februar 2026 nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren. © dpa | Ursula Düren James Van der Beek, bekannt aus der Kultserie „Dawson‘s Creek“, verstarb am 11. Februar im Alter von 48 Jahren. Der Schauspieler war an Darmkrebs erkrankt. Er hinterlässt sechs Kinder im Alter von 4 bis 15 Jahren. © AFP | Robyn Beck Der Sänger Brad Arnold ist am 7. Februar gestorben. Das Gründungsmitglied der Band 3 Doors Down verstarb im Alter von 47 Jahren an den Folgen seiner Nierenkrebserkrankung. © Rob Grabowski/Invision/AP/dpa | Rob Grabowski Rita Süssmuth ist am 1. Februar im Alter von 88 Jahren verstorben. Anderthalb Jahre zuvor hatte die ehemalige Bundestagspräsidentin ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. © Bernd von Jutrczenka/dpa | Bernd von Jutrczenka Am 30. Januar starb Catherine O‘Hara. Die kanadisch-US-amerikanische Schauspielerin, bekannt aus „Kevin allein zu Haus“, verstarb in Folge einer Lungenembolie. © Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa | Scott A Garfitt Gerd Knebel vom hessischen Komiker-Duo „Badesalz“ ist am 24. Januar im Alter von 72 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben. © A. Arnold | dpa Der italienische Modedesigner Valentino Garavani starb am 19. Januar im Alter von 93 Jahren im Kreise seiner Liebsten in Rom. © AFP | ANGELA WEISS Erich von Däniken, Ufo-Forscher und Bestseller-Autor, ist am 10. Januar im Alter von 90 Jahren gestorben. © picture alliance / SZ Photo | teutopress Bob Weir, Gründungsmitglied der Band Grateful Dead, ist am 10. Januar 2026 im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. © AFP | JEWEL SAMAD Der deutsche Rennfahrer Hans Herrmann verstarb am 9. Januar im Alter von 97 Jahren. Bekannt für seine Vielseitigkeit in der Formel 1 und bei Langstreckenrennen, holte er 1970 den ersten Gesamtsieg für Porsche beim „24-Stunden-Rennen von Le Mans“. © Fabian Sommer/dpa | Fabian Sommer Victoria Jones, bekannt aus dem Hollywoodfilm „Men in Black II“, in dem sie gemeinsam mit ihrem Vater Tommy Lee Jones spielte, wurde am Neujahrstag tot in einem Hotel in San Francisco aufgefunden. © Shizuo Kambayashi/AP/dpa | Shizuo Kambayashi

„Star Trek“: Patrick Stewart kannte die Serie zunächst erst gar nicht

In einem Interview mit dem „Mirror“ 2023 verriet Stewart, der am Mittwoch im Alter von 86 Jahren verstarb, dass nicht er, sondern seine Kinder damals Fans der Serie waren. Stewart hatte sich dem Theater verschrieben und wollte damals unbedingt seine Off-Bühnen-Version von „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ auf die Bühne bringen. „Star Trek“? Davon hatte Stewart bis dato noch nichts gehört. „Ich wusste überhaupt nichts davon und konnte mich nicht einmal an den Namen Gene Roddenberry erinnern, ich hatte also einiges nachzuholen“, sagte Stewart gegenüber dem „Mirror“.

Am Ende war es vor allem die finanzielle Sicherheit, die ihn überzeugte. So verdiente Stewart zu Beginn 12.000 Pfund (heute ca. 14.000 Euro) pro Woche für seine „Star Trek“-Rolle. Ein schlagkräftiges Argument, immerhin standen dem rund 140 Pfund die Woche für sein Engagement am Theater gegenüber. Stewart erinnert sich in dem Interview: „Freunde überzeugten mich, ‚zum ersten Mal in meinem Leben Geld zu verdienen, mich zu bräunen und nach Hause zu fahren‘ – und deshalb habe ich zugesagt.“

Stewarts Agent war sich sicher: Die Serie floppt spätestens nach sechs Monaten

Außerdem sei sein Agent ohnehin überzeugt gewesen, die Serie würde floppen, wie Stewart in „The Late Late Show“ mit James Corden vor einigen Jahren verriet. „Man kann eine kultige Serie nicht wiederbeleben. Das wird nicht funktionieren“, soll ihm sein Agent damals gesagt haben. Stewart solle nur ein paar Dutzend Folgen machen und das Geld einstreichen. Sechs Monate, spätestens dann würde die Serie eingestellt werden, war sich Stewarts Berster sicher – und lag damit falsch.

Aus „Star Trek: Next Generation“ wurde ein Riesenerfolg und Stewart zum Star. Es folgten drei Spielfilme und das Spin-Off „Star Trek: Picard“, in dem Stewart erneut seine Paraderolle spielte.