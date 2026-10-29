Staatstrauer nach schwerem Zugunglück in Spanien

Einen Tag nach dem verheerenden Zugunglück in Spanien mit 68 Todesopfern hat in dem Land am Donnerstag eine dreitägige Staatstrauer begonnen. Angehörige warteten derweil verzweifelt auf Nachrichten über das Schicksal ihrer Liebsten. Eine Schule nahe der Unglücksstelle im Dorf Urda etwa 130 Kilometer südlich von Madrid diente derweil als Anlaufstelle für Angehörige, die nach Informationen über den Verbleib ihrer Liebsten suchten. Mitarbeiter des Roten Kreuzes boten den weinenden Menschen Unterstützung an.

Laut der Psychologin Carmen García vom Roten Kreuz stehen „lange und schwere Stunden“ bevor. „Es gibt Menschen, die unter Schock stehen und noch gar nicht richtig erfasst haben, was geschehen ist“, sagte sie. Andere seien wütend, traurig oder besorgt.

Die Polizei richtete in Madrid, Toledo, Córdoba und Sevilla vier Anlaufstellen ein, bei denen Angehörige DNA-Proben abgeben können, um bei der Identifizierung der Vermissten zu helfen. Zudem wurden in Kastilien-La Mancha und Madrid Zentren für Blutspenden eingerichtet.