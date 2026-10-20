Der deutsche Streamer Adam Wolke ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Die Nachricht machte Twitch-Star Jens „Knossi“ Knossalla auf seinem Instagram-Kanal öffentlich. Er war ein langjähriger Freund und Wegbegleiter Wolkes. Wolkes Management bestätigte seinen Tod am Dienstag gegenüber der „Bild“-Zeitung.

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Wie aus dem Instagram-Beitrag hervorgeht, erlitt Wolke eine schwere Hirnblutung, ausgelöst durch ein geplatztes Aneurysma. „Wir waren bis zuletzt an seiner Seite und haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet“, schrieben Knossi und Wolkes Freundin Verena Ullrich in einem gemeinsamen Beitrag. Sie seien „zutiefst erschüttert“ und könnten noch immer kaum in Worte fassen, was geschehen sei.

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Ein Hirnaneurysma ist eine krankhafte Erweiterung eines Blutgefäßes. Reißt ein solches Aneurysma im Gehirn, kommt es zu einer akuten Hirnblutung.

Wolke prägt IRL-Streaming und gewinnt „Big Brother“-Knossi-Edition

In der europäischen Streaming-Szene galt Wolke als einer der Pioniere. Schon 2013 begann er mit sogenannten IRL-Streams („In Real Life“), bei denen Zuschauer Menschen live im Alltag, auf Reisen oder bei Veranstaltungen begleiten können. Mit seinem Format „SkylineTV“ übertrug er Erlebnisse aus verschiedenen Städten und Ländern in Echtzeit.

Neben seinen eigenen Streams arbeitete Wolke auch hinter den Kulissen an aufwendigen Liveproduktionen für bekannte deutsche Twitch-Stars wie Knossi, MontanaBlack und Trymacs. 2024 nahm er außerdem an der „Knossi-Edition“ der TV-Show „Big Brother“ teil und gewann diese.

Unter dem Instagram nehmen zahlreiche Menschen Abschied von Wolke. Auch Lia Knossalla, Ehefrau von Knossi, richtet bewegende Worte an den Verstorbenen: „Du wirst immer unser Kind bleiben, Adam. Niemand wird dich jemals ersetzen können. Du wirst immer in unseren Herzen bleiben.“ Ein anderer Nutzer würdigt Wolkes Einfluss auf die Szene: „Du hast YouTube Deutschland maßgeblich verändert“.