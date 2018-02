Der Hauptpreis der Berlinale geht an eine Frau: Adina Pintilies umstrittener Debüt-Film „Touch Me Not“ gewinnt den Goldenen Bären.

Goldener Bär 2018 für Nackt-Schocker Der Hauptpreis der Berlinale geht an eine Frau: Adina Pintilies umstrittener Debüt-Film „Touch Me Not“ gewinnt den Goldenen Bären.

Berlin. Wann hat es das je gegeben? Ein amtierender Festivalchef wird nur drei Monate vor der neuesten Ausgabe von lauter Filmschaffenden kritisiert – viele darunter, die auf eben diesem Festival groß geworden sind. Das Ganze wurde medial zu einem wahren Kosslick-Bashing verzerrt. Und schlug so hohe Wellen, dass die Berlinale auch international plötzlich als "unsicheres" Festival galt. Von Anfang an standen die 68. Berliner Filmfestspiele deshalb quasi unter Beobachtung. Dieter Kosslick musste beweisen, dass er "es" als Festivalchef noch kann. Und die Kritiker lauerten auf jeden Hinweis, dass ihre Kritik nicht gänzlich unberechtigt war. Wie kann man unter solchen Umständen business as usual machen?

Aber, das ist die Überraschung dieses Festivals, das mit der Bären-Verleihung heute Abend zu Ende geht (am Sonntag ist nur noch Publikumstag): Es war eine ganz normale Berlinale. Sie lief schon rein organisatorisch rund, was wirklich keine Selbstverständlichkeit ist, da doch der ganze Festivalapparat von der Debatte um Kosslick tief getroffen und, vor allem, stark verunsichert wurde. Aber nein, alles lief bestens, alle waren guter Laune.

Das Festival hat außerdem eine Plattform für eine ganz andere Debatte geboten, #MeToo. Das zeigt einmal mehr, dass das Festival für Toleranz und Vielfalt steht. Es wurden über 4000 Tickets mehr verkauft als im Vorjahr. Das zeigt, dass Kino und Festivals trotz aller Streamingdienste als soziales Ereignis immer noch wichtig und unersetzlich sind.Und dann schien sogar die Sonne. Nichts da von den Schneegestöbern, die sonst pünktlich zum Festival über der Hauptstadt wüten.

Anke Engelke moderiert die große Bären-Gala. Mit auf der großen Bühne: Bill Murray. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Er nahm stellvertrtend den Silbernen Bären für Wes Anderson entgegen, der als bester Regisseur ausgezeichnet wurde. Foto: Thomas Niedermueller / Getty Images

Murray hatte schon auf dem roten Teppich... Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

... den Fans gutaufgelegt Autogramme gegeben. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Adina Pintilie (2.v.l.) wurde für ihren umstrittenen Debüt-Film „Touch me Not“ mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Ana Brun wurde als beste Schauspielerin mit einem Bären geehrt. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Antony Bajon erhilelt den Silbernen Bären als bester Schauspieler. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Mit Bären geehrt: Adina Pintilie, Marcelo Martinessi, Bill Murray und Alonso Ruizpalacios (v.l.n.r.) Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Unter den Gästen: Iris Berben mit ihrem Freund Heiko Kiesow Foto: Britta Pedersen / dpa

Ebenfalls blendend aufgelegt: Marie Bäumer Foto: Jens Kalaene / dpa



Gael Garcia Bernal Foto: Britta Pedersen / dpa

Festival-Chef Dieter Kosslick Foto: Britta Pedersen / dpa

Und schon steht er mit Anke Engelke auf der Bühne. Foto: Thomas Niedermueller / Getty Images

Jury-Präsident Tom Tykwer mit seiner Frau Marie Steinmann Foto: Britta Pedersen / dpa

Annabelle Mandeng and Tanja Bülter (v.l.n.r.) Foto: Adam Berry / Getty Images



24.02.2018, Berlin, Berlinale, Verleihung der Berlinale Bären, Berlinale-Palast: die Schauspielerin Cecile de France Foto: Jens Kalaene/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Jens Kalaene / dpa

Tagesschau-Sprecher Jan Hofer und seine Lebensgefährtin Phong Lan Foto: Britta Pedersen / dpa

Julia Zange Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Im Blitzlichtgewitter Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Cecile de France, Schauspielerin und Jury-Mitglied Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Peter Simonischek und seine Frau Brigitte Foto: Britta Pedersen / dpa

Regisseur Detlev Buck Foto: Matthias Nareyek / Getty Images

Protest: Franziska Petri kam mit einer Tüte auf dem Kopf. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Darauf zu sehen ist der russische Regisseur Kirill Serebrennikov, der nicht zur Berlinale reisen durfte. Auf ihrem T-Shirt steht „I have to stay at home“. Foto: Matthias Nareyek / Getty Images

Carla Nieto und ihr Freund Leonardo Ortizgris Foto: Matthias Nareyek / Getty Images



Jury-Mitglied Ryuichi Sakamoto Foto: Matthias Nareyek / Getty Images

Franz Rogowski Foto: Jens Kalaene / dpa

Regisseurin Malgorzata Szumowska Foto: Britta Pedersen / dpa

Malgorzata Gorol Foto: Jörg Carstensen / dpa

Bernardo Velasco Foto: Matthias Nareyek / Getty Images



Das sind die begehrten Trophäen. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Im Berlinale Palast am Potsdamer Platz werden die Bären verliehen. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Adina Pintilie, Bianca Oana and Philippe Avril pose with their debut film award for the movie Touch Me Not during the awards ceremony at the 68th Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany, February 24, 2018. REUTERS/Axel Schmidt Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Adina Pintilie, Bianca Oana and Philippe Avril pose with their debut film award for the movie Touch Me Not during the awards ceremony at the 68th Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany, February 24, 2018. REUTERS/Axel Schmidt Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Eine ganz normale Berlinale: Das war sie freilich auch, was das Programm betrifft. Dieses Jahr fiel nicht so enttäuschend aus wie das vergangene, wo es stark an Stars mangelte und auch die Filmauswahl, vorsichtig ausgedrückt, nicht geglückt war. Nein, das 68. Festival verlief wie so viele Kosslick-Berlinalen zuvor, die ganz stark beginnen, aber ab der Hälfte ins Stocken geraten und langsam ausplätschern. Auch wenn das Bashing gegen seine Person vollkommen überzogen war: Den einen Vorwurf muss Kosslick sich schon gefallen lassen: dass er kein gutes Händchen in der Auswahl seiner Filme hat.

Pech für ihn, dass die Berlinale in diesem Jahr so nah vor dem Oscar liegt wie noch nie. Hollywood nach Berlin zu locken, war da fast aussichtslos. Wäre ihm am Ende nicht noch ein echter Coup geglückt – mit den allerletzten Wettbewerbsfilmen, vor allem mit einem Star, der nicht aus dem Film-, sondern aus dem Pop-Bereich kam –, dann wäre die Bilanz wohl sehr verhalten ausgefallen.

Die Ironie will es, dass ausgerechnet der deutsche Film, der vorab so unisono die Berlinale kritisierte, das Festival in diesem Jahr gerettet hat. Vier deutsche Beiträge im Wettbewerb, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, wurde moniert. Das sah so aus, als hätte der Festivalchef sonst gar nichts anderes mehr bekommen. Aber tatsächlich waren sie mit die stärksten Beiträge in diesem insgesamt doch eher durchschnittlichen Programm.

Dieter Kosslick hat mit seiner 17. Berlinale schon bewiesen, dass er es noch kann. Seine Kritiker dürfen sich aber auch bestätigt fühlen. Noch eine Berlinale wird der 69-Jährige leiten, bevor sein Vertrag ausläuft. Er ist dann das, was man im Amerikanischen eine "lame duck" nennt. Er wird dann aber wohl eine Carte Blanche ausspielen können. Die Debatte über seine Nachfolge, man hat sie während des Festivals hintangestellt. Ab morgen wird sie wohl wieder geführt werden. Denn schon im Sommer soll über die Nachfolge entschieden werden.

