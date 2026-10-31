Am Mittwoch hat die internationale Film- und Fernsehlandschaft einen großen Star verloren: Schauspieler Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren nach „einer kurzen und bewegenden Reise mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz“ gestorben. So das Statement auf dem X-Account des Ausnahmetalents.

Stewart wurde mit seiner Rolle des Captain Jean-Luc Picard in „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ (Star Trek: The Next Generation) Mitte der 80er Jahre weltberühmt. Infolge seines Todes ändert der Sender Kabel 1 am Sonntag, 1. November, sein Programm.

Patrick Stewart gestorben: Kabel 1 ändert sein Programm

Wie aus der Programmvorschau des Senders hervorgeht, zeigt Kabel 1 am Sonntag zur Primetime den Streifen „Star Trek: Nemesis“, der auf der „Raumschiff Enterprise“-Reihe basiert. Der Film von 2002 war der letzte Kinofilm, in dem Patrick Stewart Jean-Luc Picard verkörperte.

Eigentlich sollte um 20.15 Uhr „Das fünfte Element“ gezeigt werden. Der Streifen mit Bruce Willis und Milla Jovovich wird stattdessen ab 17.40 Uhr ausgestrahlt.