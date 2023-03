Jenny Schlenzka wird Direktorin am Gropius Bau

Die gebürtige Berlinerin, Expertin für Performance und zuletzt in New York tätig, folgt auf Stephanie Rosenthal.

Nach dem Abschied von Stephanie Rosenthal, die im September 2022 die Leitung des Guggenheim Abu Dhabi übernahm, wird der Gropius Bau im September dieses Jahres eine neue Direktorin bekommen: Der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin hat entschieden, die gebürtige Berlinerin Jenny Schlenzka mit der Leitung des Ausstellungshauses zu betrauen. Sie ist seit 2017 künstlerische und geschäftsführende Leiterin des Performance Space New York, wo sie unter anderem mit Kunstschaffenden wie Mette Ingvartsen, Sarah Michelson und Precious Okoyomon zusammenarbeitete. Zuvor war sie Associate Curator am MoMA PS1 in New York, wo sie das wöchentliche Live-Programm „Sunday Sessions“ ins Leben rief und neue Ausstellungsformate für performative Kunst entwickelte.

Zwischen 2008 und 2012 war Schlenzka Assistenzkuratorin in der Abteilung für Medien- und Performancekunst am Museum of Modern Art. „Jenny Schlenzka wird große Ausstellungen zeitgenössischer und moderner Kunst im Gropius Bau auch durch neue performative und transdisziplinäre Formate ergänzen, um das Programm zu erweitern und das gemeinsame Profil der Berliner Festspiele mit ihren beiden Häusern maßgeblich zu stärken“, so Matthias Pees, Intendant der Berliner Festspiele, zu denen der Gropius Bau gehört.