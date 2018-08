Mein erster Schritt in eine plastikfreie Welt

Spätabends überfällt mich oft dieser unerklärliche Heißhunger. Es muss an der „Andropause“ liegen, den Wechseljahren des Mannes, die die Wissenschaft dankenswerterweise jetzt endlich entdeckt hat. Ich schleiche also zum Kühlschrank, angele den Block, der als „Käse“ verkauft wird, aber auch Isoliermasse oder ein Yoga-Kissen sein könnte, und säbele ein Stück ab. Die Andropause führt zu Ungeduld, deswegen schneide ich Folie und Käse zugleich, ziehe das Plastik vor dem Verzehr aber rasch noch ab. Dafür darf ich mir am nächsten Morgen anhören, dass da Minifetzen Plastik am Käse klebten, die nun auf ewig in meinem Magen lagern.

Plastik, das ist das Topthema dieses Sommerlochs. Plastik am Strand, Plastik im Wald, Plastik fein gerieben in Fischen, Trinkwasser, Badeseen, meinem Bauch. Und dann noch diese Chinesen, die unser deutsches Qualitätsplastik nicht mehr importieren wollen. Auf die ständige Gefahr hin, onkelhaft zu klingen, aber: Früher, als alles besser war, haben wir Stoffbeutel als Schultaschen getragen, auf denen „Jute statt Plastik“ stand, wir haben Tütenboykotte angezettelt, Müsli im Bioladen in Weckgläser gefüllt, das Versprechen von kompostierbarem Verpackungsmaterial geglaubt. Und mehr als 30 Jahre danach? Plastikinseln in den Ozeanen, Mikroplastik in so ziemlich allen Lebewesen. Und total engagierte Mitmenschen, die gegen Trump und Plastik sind, aber Coffee to go von der schicken US-Kaffeebude durch die Gegend tragen.

Die Erkenntnis nach Jahrzehnten der Plastikpanik ist also: Jutetaschen halfen dem Gewissen, aber nicht dem Wal, das Verbot von Trinkhalmen und Ohrenstäbchen bringt nichts, sondern nur konsequentes politisches Handeln wie einem stufenweisen Verbot von allem Plastikgedöns, das nicht kompostierbar ist.

Geht nicht? Das hat die Industrie schon beim Katalysator, bei E10 oder bei der Mülltrennung gesagt. Ging dann aber doch. Künftig werde ich den nächtlichen Käse hoffentlich mit Papierresten verzehren können, die garantiert leicht verdaulich sind. Mein selbstloser Beitrag zu einer plastikfreien Welt.

