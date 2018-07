Baugenehmigung für neues BER-Terminal erteilt

So soll das zusätzliche Terminal am BER aussehen

Schönefeld. Das Bauordnungsamt des Landeskreises Dahme-Spreewald hat am Dienstag der Berliner Flughafengesellschaft die Baugenehmigung für das BER-Terminal T2 erteilt.

Landrat Stephan Loge (SPD) übergab die Genehmigung in Schönefeld an Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Das Gebäude werde direkt vor dem Pier Nord errichtet und sei ein wichtiger Bestandteil des Masterplans BER 2040, hieß es.

Das Terminal T2 soll eine Kapazität von jährlich sechs Millionen Passagieren haben und damit die Gesamtkapazität des BER bei seiner Eröffnung auf 28 Millionen Passagiere erhöhen. Zusammen mit dem Flughafen Schönefeld (SXF), der bis Ende 2025 in Betrieb bleiben soll, könnten so am Hauptstadtflughafen BER bis zu 40 Millionen Passagiere pro Jahr abgefertigt werden.

"Die Baugenehmigung für das BER-Terminal T2 ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Damit wird der BER gemeinsam mit SXF von Beginn an über ausreichende Kapazitäten verfügen", sagte Flughafenchef Lütke Daldrup. Das Gebäude sei der erste Schritt, den Flughafen flexibel und modular an die zukünftigen Passagierzahlen anzupassen.

Landrat Loge sagte: "Ich wünsche der Flughafengesellschaft bei der Vergabe der Bauleistung ein glückliches Händchen.“

Das Terminal T2 soll den immer stärker wachsenden Low-Cost-Airlines bessere Voraussetzungen bieten. Die Flughafengesellschaft werde das Gebäude von einem Generalplaner errichten lassen. Eine Vergabeentscheidung wird laut Mitteilung im Sommer erwartet. Das Terminal T2 stelle alle Funktionen von Check-in, über Gepäckausgabe bis zu den Sicherheitskontrollen sowie Serviceeinrichtungen und Gastronomie bereit. Der Einstieg in das Flugzeug erfolgt vom Pier Nord.

