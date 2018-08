Brandenburgs Wirtschaftsminister Gerber tritt zurück

Potsdam. Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) tritt zurück. Dies teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Am Vormittag sei eine Pressekonferenz von Gerber und Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) geplant. Hintergrund des Rücktritt seien persönliche Gründe, hieß es aus Regierungskreisen. Der 51-jährige Gerber war zuletzt unter anderem auch für die Energiewende zuständig. Er gilt als Verfechter der Braunkohle.

Im September 2017 war bereits Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske (SPD) aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Derzeit steht in Potsdam Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) wegen des Arzneimittelskandals unter Druck - aus der Opposition gab es bereits Rücktrittsforderungen.

Gerber wurde 1967 in Preetz in Schleswig-Holstein geboren und hat Politikwissenschaften studiert. In Brandenburg begann er nach der Wende als Pressesprecher des SPD-Landesverbandes und der Fraktion. 1999 bis 2006 war er Büroleiter der damaligen Regierungschefs Manfred Stolpe und Matthias Platzeck (beide SPD), danach Chef der Staatskanzlei. Seit November 2014 führte er das Ministerium für Wirtschaft und Energie.

( dpa/mim )