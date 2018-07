Waldbrand bei Potsdam: Massive Staus auf Umfahrungsstrecken

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Bei einem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr gegen die Flammen angekämpft.

Die Retter kämpfen weiter gegen den Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam. Ein Sperrkreis wurde eingerichtet, A9 und A10 sind gesperrt.

Potsdam. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpfen weiter gegen den schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam. In dem Bereich wurde außerdem Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Am Freitagmorgen habe deshalb ein Sperrkreis von 1000 Metern eingerichtet werden müssen, sagte ein Pressesprecher des Potsdamer Innenministeriums.

Auch die Autobahnen 9 und 10 blieben weiterhin gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Es könne zu erheblichen Behinderung im Verkehr kommen. Betroffen waren die A9 ab Beelitz sowie die A10 Richtung Dreieck Werder ab Michendorf sowie Richtung Schönefelder Kreuz. Autofahrer mussten sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen.

Am Freitagmorgen belief sich die Verzögerung der Fahrtzeit auf zwei Stunden und mehr, teilte ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale am Freitag mit. Der Verkehr sei am Morgen stark angestiegen, noch dazu käme der tägliche Berufsverkehr, hieß es weiter.

Auf den Umfahrungsstrecken #A10/#A9 ist der Verkehr inzwischen stark angestiegen und es muß mit +2 Stunden Fahrzeitverlängerung gerechnet werden. Viel #STAU auf den Straßen dort. https://t.co/lug4E0MW6V — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) July 27, 2018

Die Flammen des Walbrandes seien inzwischen zwar weitgehend unter Kontrolle, hieß es bei der Polizei. Die Situation bleibe aber riskant. Am Donnerstag hatte es wegen der Munition kleinere Explosionen gegeben. Jetzt wurde geprüft, ob eine Gefahr von den Munitionsresten ausgehen könnte.

Aktuelle Bilder unseres #Hubschrauber​s von der #A9 in der Nähe von #Fichtenwalde.

Die Autobahn ist gegenwärtig noch gesperrt. Denken Sie an die #Rettungsgasse und halten Sie die Zufahrtswege frei! #Waldbrand pic.twitter.com/rXJQRu0Yoh — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 26, 2018

Die Situation bleibe brenzlig, sagte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel am Freitag im RBB-Inforadio. „Man hat es zwar im Griff“, so Engel. „Aber man muss aufpassen, wie sich das heute entwickelt. Der Wind wird in den Morgenstunden wieder zunehmen und dann muss man sehen, wie man die Löschangriffe koordiniert.“

Schwierig sei vor allem, dass die Einsatzkräfte nicht in das betroffene Gebiet hinein könnten, weil dort alte Kampfmittel im Boden lägen. „Es gab auch die ersten Informationen, dass es hier und da zu Detonationen gekommen ist“, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte. Deswegen sei Vorsicht geboten. Die Sicherheit der Helfer gehe vor.

Einsatzkräfte bilden Schaumteppich als Barriere

Die Feuerwehrleute sorgten nun vor allem dafür, dass sich der Brand nicht weiter ausbreite. Dafür wurde unter anderem mit einem sogenannten Schaumteppich eine Barriere entlang des Europa-Radweges hergestellt. Unterstützung gab es am Donnerstagabend durch Hubschrauber der Bundespolizei und der Bundeswehr.

Möglicherweise sei noch mehr Hilfe von außen nötig, etwa aus Berlin. Im Moment reichten die Kräfte in Brandenburg noch aus, sagte Engel. „Wenn wir viele Brände haben, wird es eng“, ergänzte er jedoch. Neben dem Großbrand in der Ortschaft Fichtenwalde beschäftigt die Brandenburger Feuerwehr vor allem auch ein großflächiges Feuer auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming).

Ausgebrochen war das Feuer aus bisher unbekannter Ursache in dem Waldstück an der Autobahn 9. Anschließend hatte es sich sehr schnell westlich vom Beelitzer Ortszentrum ausgebreitet - von rund 90 Hektar brennendem Wald war die Rede. Entgegen erster Befürchtungen konnten die Bewohner der Ortschaft Fichtenwalde aber in ihren Häusern bleiben. Die Löscharbeiten dauerten an.

Durch die langanhaltende Hitze hat das Umweltministerium für diesen Freitag in 11 von 14 Landkreisen in Brandenburg die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 ausgerufen. Abkühlung sei vorerst nicht in Sicht.

Rauch steigt bei einem Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Teltow-Fläming) auf.

Seit dem 25. Juli brennt der Wald auf einer Fläche von inzwischen etwa 40 Hektar.

Auf dem Gelände sei die Brandbekämpfung besonders gefährlich, weil auf dem ehemaligen Übungsplatz Munitionsreste liegen.

Andreas Meißner von der Naturlandschaften Brandenburg plant mit Feuerwehrleute und Forstmitarbeiter den Einsatz bei einem Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz.

Feuerwehrleute und Forstmitarbeiter sind bei dem Waldbrand im Einsatz.



Feuerwehrmänner benetzten die umliegenden Wege und verhindern so ein Übergreifen der Flammen

Das Feuer brannte trotzdem weiter.



Mehr zum Thema:

Charlottenburg-Wilmersdorf stoppt Griller wegen Trockenheit

Friedrichshain-Kreuzberg verhängt komplettes Grillverbot

Erhöhte Waldbrandgefahr – diese Regeln sind zu beachten

( dpa )