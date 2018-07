Friedrichshain-Kreuzberg verhängt komplettes Grillverbot

Sommer, Sonne, Grillen - das gehört eigentlich zusammen. Doch die starke Trockenheit in Berlin und Brandenburg hat auch die Waldbrandgefahr ansteigen lassen - und das hat auch im Berliner Stadtgebiet Konsequenzen. Wie das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Dienstagmorgen mitteilte, habe man in Anlehung an die vom Landesforstamt ausgerufene Waldbrandstufe 5 in den öffentlichen Grünanlagen ein Verbot für Grillen und offenes Feuer verhängt.

Das gelte auch für die offiziellen Grillplätze am Blücherplatz, im Görlitzer Park nördlich des Rodelbergs und im Volkspark Friedrichshain (kleiner Bunkerberg). Das Bezirksamt ruft dazu auf, jeden Brand schnellstmöglich der Berliner Feuerwehr über die Rufnummer 112 zu melden.

( alu )