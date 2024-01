Berlin. Ja, eine Stunde Fahrtzeit ist normal, Spätis haben sonntags zu – 7 Fakten für Berlin-Anfänger.

Ich stand an der U-Bahn, als mich eine Dame höflich ansprach und etwas fragte – um sich dann aber über meine Antwort zu empören: „Entschuldigen Sie, fährt die nächste U-Bahn auch zum Hermannplatz?“ – „Ja, natürlich, alle Züge fahren dorthin“, antwortete ich verwundert. Wir standen an der Berliner Straße am Bahnsteig der U7. Die Frau, die mit süddeutschem Akzent sprach, glaubte mir aber nicht. Sie sei ganz sicher, an diesem Bahnsteig auch schon andere Linien gesehen zu haben. Nur würden die offenbar in den Fahrtrichtungsanzeigern nicht angegeben. Ob das dieses Berlin-Chaos sei?