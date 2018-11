Neuer Blitzer an der Alten Försterei erneut beschädigt

Besprüht und beklebt: der neue Blitzer an der Kreuzung An der Wuhlheide / Rudolf-Rühl-Allee (Aufnahme vom 13.11.).

Die Anfang November in Betrieb genommene Blitzersäule an der Kreuzung An der Wuhlheide / Rudolf-Rühl-Allee in Oberschöneweide hat offenbar viele Feinde. Bereits am 7. November wurden die verdunkelten Scheiben der Blitzer am Gerät teilweise eingeschlagen. Eine genaue Aufzeichnung der Fahrsünder, die zu schnell fahren oder eine rote Ampel ignorieren, ist damit nicht mehr gegeben.

Die beschädigte Blitzersäule in Oberschöneweide (Aufnahme vom 8.11.).

Foto: Morris Pudwell

Am Sonntag, dem 11. November - nach dem Spiel Greuter Fürth gegen den 1. FC Union -, wurde der Blitzer erneut beschädigt, zusätzlich besprüht und mit Aufklebern des 1.FC Union versehen. Die Säule befindet sich direkt am Stadion an der Alten Försterei, Fans passieren sie auf dem Weg zum Stadion.

( BM )