Berlin soll mehr Blitzer bekommen

Berlin. Mehr Kontrollen, mehr Blitzer, höhere Bußgelder: Die Grünen, die in Berlin die Verkehrssenatorin stellen, wollen die Stadt schneller verkehrssicherer machen und strenger bei Verstößen vorgehen. Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Benedikt Lux, wird am Montag im Innenausschuss einen gemeinsam mit Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek ausgearbeiteten Fünf-Punkte-Plan für mehr Verkehrssicherheit vorlegen.

Antje Kapek (Grüne)

Foto: Rundfunk Berlin-Brandenburg In dem Papier, das der Berliner Morgenpost vorliegt, fordern Lux und Kapek einen flächendeckenden Ausbau der Fahrradstaffel für ganz Berlin und mehr Blitzer und Kontrollen in der Stadt. "Seit 2012 steigt die Zahl der Verkehrsunfälle stetig auf nunmehr 143.424. Trotz umfangreicher Bemühungen der Behörden werden Berlins Straßen unsicherer. Deswegen müssen die Anstrengungen für mehr Verkehrssicherheit verdoppelt werden", sagte Lux. Er erwarte vom Senat und der Polizeipräsidentin einen verbindlichen Plan, wie die Unfälle in Berlin deutlich gesenkt werden können.

Deutlich verstärkter Einsatz von stationären und mobilen Blitzern gefordert

Zu den Hauptunfallursachen in Berlin gehören nach Ansicht der Grünen vor allem Fehler beim Abbiegen sowie das Nichtbeachten der Vorfahrt. Das lasse sich nur mit einer deutlich erhöhten Polizeipräsenz ahnden. "Wir erwarten, dass die vielen zusätzlichen Polizisten auch dafür eingesetzt werden, um etwa vor Schulen, Krankenhäusern und Seniorenheimen zu relevanten Zeiten die strikte Beachtung der Verkehrsregeln einzuhalten", so die Grünen. Auch gefährliches Fahren wie Trunkenheitsfahrten und Profilierungsfahrten könnten nur durch eine deutliche Erhöhung der Polizeieinsätze im Verkehr bekämpft werden. Der Grünen-Abgeordnete Lux fordert auch einen "deutlich verstärkten" Einsatz von stationären und mobilen Blitzern im gesamten Stadtgebiet.

Benedikt Lux (Grüne)

Foto: dapd / ddp images/dapd/Berthold Stadler

Zwar ist die Zahl der Verkehrstoten in Berlin auf einem Rekordtiefstand angekommen. Insgesamt kam es 2017 allerdings wieder zu etwas mehr Unfällen (plus 1,6 Prozent auf 143.424) mit etwas mehr Verunglückten (plus 0,12 Prozent auf 17.415). Darunter sind auch mehr Schwerverletzte (2317) und mehr verunglückte Kinder (742). Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für die Grünen) hatte bei der Vorstellung der aktuellen Unfallstatistik bereits angekündigt, dass mit dem Umbau gefährlicher Kreuzungen und dem Bau zusätzlicher Fußgängerüberwege der Verkehr sicherer gemacht werden soll.

Fahrradstaffel soll ausgebaut werden

Doch diese Pläne gehen vielen Grünen-Politikern nicht weit genug. Mit seinem Fünf-Punkte-Plan soll diesen Forderungen nun Rechnung getragen werden. So wird die neue Polizeipräsidentin Barbara Slowik aufgefordert, die Fahrradstaffel auszubauen: "In Paragraf 21 des sich in Beratung befindlichen Mobilitätsgesetzes ist die Ausweitung und der sukzessive Ausbau der Fahrradstreifen der Berliner Polizei vorgesehen. Darauf möge sich die Berliner Polizei vorbereiten." Obwohl die Fahrradstaffel in Berlin lediglich aus 20 Polizisten besteht und auch nur im Bezirk Mitte zwischen Alexanderplatz und dem Regierungsviertel unterwegs ist, konnte in Studien nachgewiesen werden, dass überall dort, wo Polizisten auf Fahrrädern unterwegs sind, die Straßen sicherer sind.

Die Grünen fordern auch eine Erhöhung der Bußgelder und mehr gezielte Einsätze gegen gefährliches Falschparken. Dafür sollen entsprechende Regularien vereinfacht werden. Die Statistik zeigt, dass Berlin im bundesweiten Vergleich eher nachsichtig mit Falschparkern umgeht.

Mehr zum Thema:

CDU befragt Berliner zum Thema Verkehr

Einfach Abschleppen? Das kann man gegen Falschparker tun

Tempo 30 auf Leipziger Straße: Ab Montag blitzt die Polizei