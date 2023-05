Tempelhofer Feld: Das sollten Sie beim Grillen beachten

Berlin. Es wird sommerlich warm in Berlin. 27 Grad werden für Sonntag vorhergesagt. Viele zieht es dann wieder in die Grünflächen der Stadt. Besonders beliebt: das Tempelhofer Feld. Und mit dem schönen Wetter kommen auch die Grill-Fans. In der Vergangenheit sah man an etlichen Tagen überall auf dem Feld kleine Rauchschwaden über brutzelnden Würstchen aufsteigen. Dabei ist das Grillen nur an bestimmten, dafür vorgesehenen Stellen gestattet.

„Auf insgesamt drei Grillflächen auf dem Tempelhofer Feld können selbst mitgebrachte Speisen gegrillt werden. Das Grillen ist nur in diesen drei dafür vorgesehenen Bereichen erlaubt“, erklärt eine Sprecherin der für das Feld zuständigen Grün Berlin GmbH. Die Grillplätze befinden sich in der Nähe der Eingänge Tempelhofer Damm, Oderstraße und Columbiadamm. Unter www.tempelhoferfeld.de sind die Orte eingetragen und auch die Grillregeln einsehbar.

Heiße Asche vom Gras fernhalten

Laut dieser Regeln solle zum Beispiel unbedingt darauf geachtet werden, dass der Grill eine Fußhöhe von 25 Zentimetern hat. So bleibt das Gras verschont und wird nicht etwa von herabfallender Asche beschädigt. Folglich sind Bodengrills verboten. Auch offenes Feuer ist untersagt. Heiße Asche sollte in den dafür vorgesehenen Asche-Container aus Metall entsorgt werden, um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden. Ob die Einhaltung dieser Regeln denn auch kontrolliert wird, ließ Grün Berlin am Freitag unbeantwortet.

Nicht nur beim Grillen möchte Grün Berlin an Rücksichtnahme erinnern. Auch an die vielen Sportler, die regelmäßig auf dem Tempelhofer Feld unterwegs sind, soll appelliert werden. „Die Benutzungsordnung des Tempelhofer Feldes sieht vor, dass Fußgänger*innen und Aktivitäten mit langsamer Fortbewegung grundsätzlich Vorrang vor anderen Nutzungen haben“, erklärt dazu die Sprecherin. Insbesondere Sportler schneller Bewegungssportarten wie zum Beispiel Skaten, Radfahren oder Windsportarten werden gebeten, auf die übrigen Besucher Acht zu geben.

Wasserpumpe für Kinder

Ansonsten steht dem Ausspannen auf dem Feld nichts im Wege. An mehreren Stellen wurden Trinkbrunnen installiert, an denen sich die Besucher mit Trinkwasser versorgen können. „Die Brunnen befinden sich jeweils in der Nähe der Eingänge Tempelhofer Damm, Crash Gate, Columbia Damm und Herrfurthstraße“, so die Sprecherin. Auch an die Vierbeiner wurde gedacht. Für sie stehen in den drei Hundeauslaufgebieten des Tempelhofer Feldes mobile Wasserspender zur Verfügung.

Erst Ende März wurde eine zusätzliche Abkühlungsmöglichkeit mit einer Wasserpumpe im Naturerfahrungsraum nahe dem Eingang Crash Gate an der Oderstraße in Betrieb genommen. Kinder können dort spielen und herummatschen. Sonnencreme und eventuell einen Hut nicht vergessen. Schatten gibt es auf dem Feld nur äußerst wenig.

Biergarten „Luftgarten“ bleibt geschlossen

Auch gastronomische Angebote gibt es, die am Wochenende geöffnet haben. An den Eingängen gibt es Snacks, Eis und Getränke. Auf dem Feld selbst sind Coffeebikes unterwegs, die Kaffeespezialitäten im Angebot haben. Auf den Biergarten „Luftgarten“ müssen Besucher in dieser Saison verzichten. Er wird von Grund auf saniert und steht erst im nächsten Jahr wieder zur Verfügung.

Und weil mit vielen Menschen auch immer jede Menge Abfall einhergeht, bittet Grün Berlin hier um Mithilfe. „Abfall sollte am besten wieder mitgenommen werden. Ansonsten stehen die bereitgestellten Müll-Container zur Verfügung“, sagt die Sprecherin.

Bis Ende Mai ist das Tempelhofer Feld täglich von sechs bis 22 Uhr geöffnet. Im Juni und Juli bleibt es dann ein Stunde länger geöffnet (23 Uhr).

Lesen Sie auch:

Tempelhofer Feld: Kampf gegen Neubaupläne geht

Tempelhofer Feld: Fachpolitiker wollen Ränder bebauen

Tempelhofer Feld: Kleingärtner wehren sich gegen Bebauung

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.