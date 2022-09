Kombibad Mariendorf schon wieder geschlossen

Berlin. Gerade einmal sechs Wochen hatte das Kombibad in Mariendorf nach Reparaturarbeiten geöffnet, da zwingt ein neuer Schaden bereits wieder zur Schließung. Ein Wasserrohrbruch auf dem Badgelände im Ankogelweg hat laut Berliner Bäderbetrieben (BBB) dazu geführt, dass die Türen zum Bad seit Dienstag geschlossen bleiben müssen. Die Wasserzufuhr musste unterbrochen werden. „Ohne Wasser können die Berliner Bäderbetriebe das Bad jedoch nicht betreiben“, so die Erklärung der BBB.

Die Besucher vorab zu informieren, sei nicht möglich gewesen. Und so standen einige verärgert vor der verschlossenen Tür. Die Reparatur werde einige Tage in Anspruch nehmen, man geht aber davon aus, dass zum 5. September wieder geöffnet werden kann, erklären die Bäderbetriebe. Offiziell ist die Freibadsaison dann vorbei. Man wolle die Wetterlage jedoch genau beobachten. Gut möglich, dass das Freibad in diesem Jahr noch einmal öffnet. Seit dem 22. August öffnen Berlins Hallenbäder nach und nach.

Das Mariendorfer Kombibad verfügt über beides, Sommer- und Hallenbad. Die Anlage ist jedoch stark sanierungsbedürftig und sollte eigentlich durch ein neues Freizeitbad ersetzt werden. Der Berliner Senat hatte im März dieses Jahres entschieden, das Vorhaben aus Kostengründen nicht weiterzuverfolgen. Der Neubau in Mariendorf stand plötzlich in Konkurrenz mit den Plänen in Pankow, wo ebenfalls ein neues Bad gebaut werden soll. Und es hieß: Geld sei nur für eines vorhanden. Das führte an vielen Stellen zu Kritik.