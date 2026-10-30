Hier gastieren internationale Teams auf Berlin-Station. Und nun bekommt das Ernst-Reuter-Sportfeld in Steglitz-Zehlendorf auch die angemessenen baulichen Bedingungen. Dafür hat der Bund ab sofort Mittel in Höhe von fast 900.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Nach Einschätzung des Bezirksamts entspricht das bestehende Umkleidegebäude auf der traditionsreichen Fläche an der Ecke Sven-Hedin- und Onkel-Tom-Straße nicht mehr den modernen Anforderungen. Genau 863.550 Euro fließen nun in einen Ersatzneubau, der dem Vereins-, Breiten- und Leistungssport zugute kommen soll. Insbesondere dem Berliner Hockey-Club e. V., der dort spielt und trainiert. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) überreichte dieser Tage vor Ort einen symbolischen Scheck an Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne) und Sportstadträtin Malgorzata Sijbrandij (CDU).

Neuer Sportneubau entsteht mit Umkleiden und Mehrzweckräumen

Damit ist der Weg frei für einen größeren Umbau. Im Gelände zwischen Zehlendorf Eiche und dem Schlachtensee wird ein zweigeschossiger Neubau errichtet. Der bietet Platz für acht Mannschaftskabinen und zwei weitere für Tennisspieler sowie Schiedsrichter. Zudem für Lagerfläche, einen Mehrzweckraum und öffentliche Toiletten.

Das Areal hat eine abwechslungsreiche Geschichte. Schon vor dem Ersten Weltkrieg nutzte es der Zehlendorfer Turnverein. Dort kam man zum Sonnen und für Leibesübungen zusammen. Ein Stadion samt Tribüne und eine reetgedeckte Umkleide entstanden in den Zwanzigerjahren.

Traditionsreiches Areal erhält neue Umkleiden

Zur Anlage gehörten zudem Tennisplätze und andere Sportflächen, heutzutage neben Hockey etwa auch für Boule. Nach einem Brand der Umkleiden wurden sie im ursprünglichen Stil wieder aufgebaut. Unter Denkmalschutz indes steht der Stadioneingang mit den Kassenhäuschen am angrenzenden Siebenendenweg. Darauf prangt in Leuchtbuchstaben der Schriftzug „Ernst-Reuter-Sportfeld“. Das Ensemble stammt von 1955.

Einen symbolischen Scheck über 863.550 Euro überreichte Bundesbauministerin Verena Hubertz (Mitte) für den Neubau eines Umkleidegebäudes auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld. Den Scheck nahmen Bürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne, rechts von Hubertz) und Sportsadträtin Malgorzata Sijbrandij (CDU, links neben der Bundesministerin) entgegen. Außerdem mit dabei (v. l.): Adrian Grasse, Ruppert Stüwe, Dirk Gaßmann, Stephan Standfuß. © Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Das Stadion hat Platz für 4500 bis 5000 Zuschauer – unter anderem auf einer überdachten Tribüne. Gespielt wird auf Naturrasen. Für späte Begegnungen ist Flutlicht installiert. Im vergangenen Jahr fand auf dem Gelände im Juni das Turnier der internationalen FIH Pro Hockey-League statt. Darüber hinaus gab es Besuch aus der 2. Fußball-Bundesliga. Am 5. September kam Hertha BSC und traf auf die Platzherren Hertha 03 Zehlendorf. Es endete für den Lokalsport weniger glücklich als die jetzige Aussicht auf Geld für neue Umkleiden: Hertha 03 unterlag 2:6.