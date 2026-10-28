Das Laub bedeckt nicht nur Straßen und Wege, auch Rutschen und Klettergerüste auf Spielplätzen verschwinden unter dem Blättermeer. Ungemütlich ist es zudem, zu nass und zu kalt, um es länger draußen auszuhalten. Damit ist die Zeit der Winterspielplätze gekommen, die nun schon seit einigen Jahren in Steglitz-Zehlendorf öffnen.

Am Sonntag, 1. November, ist es wieder so weit: Für Kinder bis sechs Jahre starten vier Sporthallen in das Winterprogramm. Die Standorte sind in verschiedenen Ortsteilen, damit sie für alle gut erreichbar und in der Nähe des Wohnorts sind. So öffnet in der Region Ostpreußendamm in Lichterfelde die Halle der Giesensdorfer Grundschule. In der Region Albrechtstraße in Steglitz steht die Sporthalle der Helene-Lange-Schule zur Verfügung, in Lankwitz die Halle an der Alt-Lankwitzer-Grundschule und in Zehlendorf die Halle der Schweizerhof-Grundschule.

Geöffnet ist in den meisten Fällen am Wochenende. Erstmals gibt es in dieser Saison auch einen Winterspielplatz für größere Kinder. In der Halle in Lankwitz können sich 7- bis 13-Jährige bei Sport und Spiel zum Beispiel samstags von 17.30 bis 19 Uhr die Zeit vertreiben.

Wöchentlich gibt es einen neuen Bewegungsparcours

In jeder Sporthalle sind qualifizierte Trainerinnen und Trainer im Einsatz. Sie bauen einen wöchentlich wechselnden Bewegungsparcours auf, motivieren die Kinder und stehen für Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos und zu jeder vollen Stunde möglich. Mitgebracht werden müssen Sportschuhe und Sportbekleidung.



Die Winterspielplätze gibt es seit 2017 in Steglitz-Zehlendorf – als ein Indoor-Bewegungsangebot in der kalten Jahreszeit. Ziel ist es, Kindern in der Wintersaison die Möglichkeit zu bieten, körperlich aktiv zu sein, sich im angeleiteten Rahmen zu erproben und neue Bewegungsmöglichkeiten kennenzulernen.

Vor allem bei ungemütlichem Winterwetter ist viel Betrieb

In der vorangegangenen Saison 2025/2026 wurden die Besucherinnen und Besucher zu diesem Angebot befragt. „Es zeigt sich, dass das Angebot gut angenommen und von den Nutzenden sehr positiv bewertet wird“, heißt es in einer Mitteilung des Bezirksamtes. Die vier Standorte waren insbesondere bei ungemütlichem Winterwetter sehr gut ausgelastet. Fast alle Befragten würden den Winterspielplatz weiterempfehlen. Mehr als die Hälfte könnte sich jetzt vorstellen, künftig das Kind in einem Sportverein anzumelden. Gelobt wurden ausdrücklich die abwechslungsreichen Angebote für die Kinder, die Anleitungen der Trainerinnen und Trainer sowie die Rahmenbedingungen wie Öffnungszeiten, Kostenfreiheit und die Räumlichkeiten.

Die Bezirksstadträtin für Jugend und Gesundheit, Carolina Böhm (SPD), erklärt: „Das fachlich angeleitete Angebot fördert die Gesundheit der ganzen Familie. Besonders freue ich mich, dass auch Alleinerziehende und Familien, die mit ihrem Geld haushalten müssen, davon Gebrauch machen.“



Die Winterspielplätze werden auch in der Wintersaison 2026/2027 aus Haushaltsgeldern des Bezirks sowie mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen gefördert und durch Sportkinder Berlin e. V. umgesetzt. Sie können spontan ohne vorherige Anmeldung besucht werden.



Die genauen Termine und Standorte finden sich auf der Website von Sportkinder Berlin e. V.: https://sportkinder-berlin.de/sportangebote/steglitz-zehlendorf/