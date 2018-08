Tegel Quartier: Protest wegen ausstehender Löhne

An der Fugängerzone um die Gorkistraße entsteht das neue Tegel Center. Arbeiter protestieren wegen angeblich nicht gezahlter Löhne.

Berlin. „Huth, du Betrüger! Gib uns unser Geld!“ Mehr als 40 Arbeiter des neuen Tegel Quartiers rund um die Gorkistraße in Tegel demonstrieren seit 12 Uhr vor dem Sitz der Firma HGHI von Unternehmer Harald Huth an der Jägerstraße.

Der Baufirma CEC wurden laut Aussagen des CEC-Pressesprechers Bilal Akyol 1,4 Millionen Euro nicht gezahlt. Viele Arbeiter würden deshalb seit Monaten kein Geld bekommen. Der Leiter der Unternehmenskommunikation der HGHI Mirco Hillmann widersprach in einem ersten Statement und bot Einblicke in die Verträge Rechnungen und den Schriftverkehr beider Firmen an. „Diese belegen, dass wir uns gegenüber der Firma CEC jederzeit korrekt verhalten haben und alle Rechnungen sachgerecht bezahlt wurden.“

Das neue Tegel Quartier soll die Fußgängerzone an der Gorkistraße aufwerten. 200 Millionen Euro werden dafür investiert. Die Handelsfläche wird von derzeit 30.000 auf 50.000 Quadratmeter vergrößert.

