200 Jahre alte Eiche in Pankow wird gefällt

„Mein Freund, der Baum, ist tot, er fiel im frühen Morgenrot“, sang die Schlagersängerin Alexandra 1968. Dass eine 200 Jahre alte Eiche an der Schlossallee in Niederschönhausen sterben muss, versuchte eine Initiative in Pankow in letzter Minute zu verhindern. Vergeblich: Der alte Baum wird seit Freitag Stück für Stück gefällt und zersägt. Zuerst die massiven Äste, dann der Stamm.

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Gepflanzt wurde die Eiche zu Zeiten, als Berlin Residenzstadt des Königreichs Preußen unter König Friedrich Wilhelm III. war. 1826 wurde die ihm gewidmete 9. Sinfonie von Beethoven in Berlin zum ersten Mal gespielt. Und in Pankow wurde das Elisabethstift als Zufluchtsort für Waisenkinder gegründet.

Blick auf eine 200 Jahre alte Eiche in der Schlossallee in Pankow. Das Bezirksamt hat die Fällung des Baumes genehmigt, damit dort elf Eigentumswohnungen gebaut werden können. © FUNKE Foto Services | Joerg Carstensen

Eine Fällgenehmigung wurde erteilt, ein Parkverbot ab dem 23. Oktober aufgestellt

Die große Eiche war einer von drei alten Bäumen an der Schloßallee in Niederschönhausen. Sie steht auf einem Privatgrundstück mit der Hausnummer 17. Und soll weichen, um Platz für einen Neubau auf dem Nachbargrundstück 17 A zu machen. Eine Fällgenehmigung wurde erteilt, ein Parkverbot ab dem 23. Oktober aufgestellt.

Dieser Baum soll sterben, weil Menschen es nicht schaffen, ihn bei der Planung zu respektieren. Silke B., Anwohnerin und Petitionsstarterin

Gegen die Fällung des alten Baumes hatte Silke B., die nebenan wohnt. Sie berichtete der Morgenpost, dass das Haus auf dem Grundstück schon beim Bau nach hinten versetzt wurde, um Platz für den alten Baum zu lassen. Jetzt ist er einem geplanten Neubau im Weg. Das Bezirksamt hatte die Fällung genehmigt und trotz Protesten und Petition in Auftrag gegeben.

Baumpfleger zerlegen die 200 Jahre alte Eiche an der Schlossallee in Pankow. © FUNKE Foto Services | Joerg Carstensen

„Die Genehmigung zur Fällung der Eiche wird damit begründet, dass sie beim Bau auf dem Nachbargrundstück zu sehr geschädigt würde, anstatt wie auf dem Eichengrundstück geschehen, den Baukörper weiter nach hinten in das Grundstück zu setzen“, sagte die Anwohnerin vor der Fällung. Das Bezirksamt hatte die Fällung genehmigt, damit dort elf Eigentumswohnungen gebaut werden können. „Dieser Baum soll sterben, weil Menschen es nicht schaffen, ihn bei der Planung zu respektieren“, ärgerte sie sich.

Die Eiche sei „eine Klimaheldin“, sagte eine Anwohnerin

Die alte Eiche hatte den Ersten Weltkrieg überlebt und die Bombenangriffe des Zweiten. Ihre ausladende Krone spende im Sommer Schatten und kühlte die Umgebung, was für das städtische Mikroklima wertvoll sei. Die Eiche sei „eine Klimaheldin“, sie binde große Mengen an CO₂, erklärte die Anwohnerin. Auch habe sie Schadstoffe gefiltert, die Luftqualität verbessert und die Umgebung gekühlt.

Es seien acht Nachpflanzungen laut Bezirksamt geplant, aber wo diese stattfinden sollen, sei noch unklar, erklärte B. Bis diese Jungbäume die gleiche Menge CO₂ binden können, werden viele Jahre vergehen.

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Eine Petition gegen die Fällung lief knapp drei Wochen, sie hat 2570 Unterstützer

Laut Silke B. war die Eiche auch Lebensraum für zahlreiche Lebewesen, Vögel, Fledermäuse, Eichhörnchen und Insekten. Sie forderte vom Bauamt, den Baum zu erhalten und alternative Pläne in Betracht zu ziehen. Doch dazu kam es nicht mehr.

Anwohnerin Silke B. hatte auf Change.org eine Petition gegen die Fällung gestartet. Innerhalb von knapp drei Wochen sammelte sie hier 2750 Unterstützer. Eine Gruppe von Pankower Baumschützern plant, sich weiter zu treffen. Diesen Freitag ist eine Kundgebung in der Schloßallee geplant.

Einen kleinen Erfolg konnte die Gruppe auf Change.org melden: „Die letzten beiden Bäume der ehemaligen Eichenallee sollen unter Schutz gestellt werden!“ Gemeint sind damit zwei weitere, 200 Jahre alte Eichen an der Schloßallee in Niederschönhausen.

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