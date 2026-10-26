Wenn jemandem das Fahrrad in Prenzlauer Berg geklaut wurde, hat der- oder diejenige kaum Aussicht, es je wiederzusehen. Die Täter werden fast nie gefasst. Von 977 Fahrraddiebstählen, die die Polizei von Januar bis September 2026 im Ortsteil erfasste, hat sie 20 aufgeklärt. Das ist eine Quote von 2,05 Prozent. Das teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Morgenpost mit.

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Diebe meist unbehelligt bei Kellereinbrüchen

Noch schlechter sieht es bei Einbrüchen in Keller und auf Dachböden aus. Hier erfasste die Polizei im selben Zeitraum bisher 645 Fälle in Prenzlauer Berg und konnte nur sieben davon aufklären. Die Aufklärungsquote liegt also nur bei 1,08 Prozent. Für Diebe sind Keller oft ein lohnendes Ziel, weil sie wenig Angst vor Strafe fürchten müssen.

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Die Untergeschosse sind selten frequentiert und von der Straße oder Wohnungen größtenteils nicht einsehbar. Viele Menschen lagern im Keller Fahrräder, E-Bikes, E-Scooter, teure Werkzeuge oder Sportausrüstung. Für Kleinkriminalität oder drogensüchtige Täter reicht oft schon eine geringe Ausbeute an Bargeld oder leicht verkäuflicher Elektronik aus, um den Tag zu finanzieren.

Das Niveau der Taten ist im Vergleich zum Vorjahr hoch geblieben. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 663 Kellereinbrüche, nur 18 mehr. Bei den Fahrraddiebstählen ging die Zahl von 1157 auf 977 zurück. Das sind 180 weniger. Im Schnitt werden im Ortsteil aber noch immer knapp vier Fahrräder pro Tag gestohlen.

Pappelallee mit Abstand vorne

Am häufigsten trifft es die Pappelallee mit 61 Kellereinbrüchen. Danach folgen die Schönfließer Straße (26) sowie die Christburger Straße, die Paul-Robeson-Straße und die Prenzlauer Allee mit je 18 Fällen. Diese fünf Straßen machen zusammen 141 der 645 Einbrüche aus, also gut ein Fünftel.



Der Prenzlauer Berg gehört zu den Polizeiabschnitten 15 und 16. Beide werten die Kriminalitätslage laufend aus, auch anhand von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung. Bei Schwerpunkteinsätzen, an Infoständen und bei der Anzeigenaufnahme berät die Polizei zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl. Die Beratungsstelle Einbruchschutz beim Landeskriminalamt hilft persönlich, telefonisch und schriftlich.

Die Polizei weist darauf hin, dass sich ihre Datenbasis laufend ändert. Verschiedene Abfragezeitpunkte können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Die Zahlen stammen vom 21. Oktober 2026.

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Was man gegen den Diebstahl tun kann

Nicht nur in Prenzlauer Berg kleben Aushänge mit wichtigen Tipps in Eingangsbereichen: „Zugänge verschlossen halten, Sicherungseinrichtungen fachgerecht einbauen lassen, Individualnummern von technischen Geräten notieren, Fotos von Wertgegenständen machen.“

Speziell in Altbaugebieten wird von der Polizei auf „die Sicherung von Doppelflügeltüren und der dort verbauten ‚Kantenriegel‘“ hingewiesen. Auf Berlin.de gibt es eine kompakte Anleitung. Demnach wird die ganzflächige Stabilisierung der Türflügel von innen durch eine 1-mm-Stahlblech- oder eine 9-mm-Multiplexplatte empfohlen. Des Weiteren wird zum Verschrauben der Kantenriegel im Standflügel geraten, alternativ zur Sicherung des Standflügels mit verschließbaren Schubriegeln jeweils oben und unten oder zum Austausch gegen einen Klappkantenriegel. Die Türbänder sollten mit Hintergreifhaken geschützt werden. Nicht zu vernachlässigen sind die fachgerechte Montage eines Stangen- oder Stangenriegelschlosses und schließlich ein Weitwinkeltürspion.