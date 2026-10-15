Auf dem Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte muss am Freitag, 16. Oktober, ein sehr alter japanischer Schnurbaum gefällt werden. Das teilte Bezirksstadtrat Christopher Schriner (zuständig für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen) mit. Wegen fortschreitender Fäulnisschäden ist er nicht mehr bruch- und verkehrssicher.

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Das trifft für viele Berlinerinnen und Berliner einen wunden Punkt. Der Gendarmenmarkt gilt bei vielen ohnehin als schattenlose Steinwüste, und jeder Baum, der dort verschwindet, fällt auf. Besonders wenn er so groß und alt ist. Im Hitzerekord-Sommer wurden am Gendarmenmarkt zwischen 40 und 45 Grad gemessen.

Berliner Gendarmenmarkt: Jahrelange Schäden am Naturdenkmal

Der markante Baum war schon seit einigen Jahren stark geschädigt. Immer wieder brachen größere Äste ab. Das Straßen- und Grünflächenamt versuchte, ihn mit Pflege- und Schutzmaßnahmen zu erhalten. Die beiden japanischen Schnurbäume am Gendarmenmarkt wurden aufgrund ihrer Seltenheit als Naturdenkmal 1-10/B unter besonderen Schutz gestellt. Sie gehören zu den ältesten Exemplaren dieser Baumart in Berlin.

Das natürliche Verbreitungsgebiet des auch Honigbaum, Perlschnurbaum, Pagodenbaum oder Sauerschotenbaum genannten Schmetterlingsblütlers reicht von Japan über Korea bis nach China. Der Schnurbaum ist sehr trocken- und hitzeresistent und daher gut als Stadtbaum geeignet.

Der Japanische Schnurbaum auf dem Gendarmenmarkt. Die Gattung wächst im Durchschnitt 30 bis 40 Zentimeter pro Jahr in die Höhe. In seltenen Fällen bis zu einem Meter. © FUNKE Foto Services | Jörg Carstensen

Fäulnis an Krone und Stammfuß

Bei einer regulären Kontrolle Anfang 2026 fielen erhebliche Mängel auf. Daraufhin ordnete das Amt weitere Untersuchungen zur Standsicherheit an. Am 8. September 2026 kontrollierten Fachleute den Baum erneut mit bloßem Auge und untersuchten das Holz zusätzlich mit einem Resistografen. Das Gerät misst mit einer feinen Bohrnadel den Widerstand im Holz und macht so Hohlräume und Fäulnis sichtbar.

Die beiden Schnurbäume am Gendarmenmarkt sind 130 Jahre alt und ein Naturdenkmal. Einer der beiden muss leider wegen Fäulnis gefällt werden. © FUNKE Foto Services | Jörg Carstensen

Neupflanzung geplant

Ein beauftragtes Fachunternehmen führt die Fällung durch. Eine Neupflanzung ist vorgesehen, die Details stimmt das Bezirksamt mit der Denkmalschutzbehörde ab. Wann und welcher Baum gepflanzt wird, ist bislang nicht bekannt. Sicher ist nur: Ein neu gepflanzter Baum kann nicht genauso viel Schatten spenden wie ein alter mit großer Baumkrone.

Der Gendarmenmarkt im Jahr 1879. Pflanzinseln mit Büschen und Bäumen sorgten für Begrünung. Es gab sogar einen Brunnen (nicht im Bild zu sehen). © BM | Büro für stadtgeschichtliche Dokumentation (BSD)

Der Gendarmenmarkt war übrigens nicht immer so kahl, wie er jetzt ist. In der Kaiserzeit war die jetzige Steinwüste aufgelockert durch Pflanzinseln mit Büschen und Bäumen. Ab 1908 kamen Rasenflächen hinzu. Während des Zweiten Weltkrieges baute man am Gendarmenmarkt sogar Kartoffeln und Mohnfelder zur Gewinnung von Opium an. Während des Zweiten Weltkrieges spielte Schlafmohn eine strategisch lebenswichtige Rolle für die Betäubung und Schmerztherapie verletzter Soldaten.