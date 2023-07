Poetry Slam und Sauna bei Sommerregen: Tipps für ein perfektes Wochenende in Berlin-Pankow

Wortakrobatik im Strandbad, geheimnisvolle Kunst unter dem Wasserturm in Prenzlauer Berg, Sauna bei Sommerregen – so macht Pankow Spaß.

Berlin. Tiefdruckwetter statt praller Sonne – kein Grund, das regenreiche Ferienwochenende zu verplempern. Am Samstag und Sonntag lässt es sich in Pankow an sehr unterschiedlichen Orten entspannen. Die Berliner Morgenpost gibt drei Empfehlungen für einen heiteren Wochenausklang trotz Schauerneigung.

Poetry Slamer in Weißensee kämpfen um kuriose Trophäe

Ein Blick ins Strandbad Weißensee während der Veranstaltung "Der beste Poetry Slam der Welt".

Foto: Jörg Carstensen / picture alliance/dpa

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Meisterhafter Sprechgesang im Strandbad Weißensee – und als Siegertrophäe ein goldener Schwan. Der „Beste Poetry Slam der Welt“ am Samstagabend verspricht Vergnügen, selbst wenn das Wetter nicht mitspielt. Immerhin messen sich hier sechs Wettberbsteilnehmer auf höchstem Niveau, während auf dem Wasser eine mexikanische Band von einer schwimmenden Bühne tönt. Auch beim Moderator handelt es sich um einen Experten – Julian Heun von Radio Fritz führt routiniert durch den Reigen.

Poetry Slam im Strandbad Weißensee, Sonnabend, 29. Juli, 19 Uhr, Einlass ab 17 Uhr, Tickets ab 25 Euro

• Abonnieren Sie den Pankow-Newsletter der Berliner Morgenpost

Geheimnisvolle Klänge unterm Wasserturm in Prenzlauer Berg

Unter dem Plateau des Wasserturms in Prenzlauer Berg winkt eine neue Entdeckung.

Foto: Steffen Pletl

Einst diente das Gelände des Wasserturms im Kollwitzkiez als KZ. Nun können Besucher unter dem Plateau des riesigen Wasserspeichers eine Klanginstallation der Künstlerin Nika Schmitt erkunden. Im Mittelpunkt des Kunstwerks stehen 16 Magnete, die sich über einer Spule drehen und Strom erzeugen. Daraus ergeben sich Impulse an Lautsprecher, die wiederum mystische Geräusche erzeugen. Titel des Kunstprojekts: „Umwandler“. Ein passender Name für einen Ort, der sich in der Geschichte von Prenzlauer Berg mehrfach transformierte.

Kunstprojekt Umwandler, Eingang Belforter Straße, 10405 Berlin, bis 13. August, jeweils Mi.–So., 14 bis 20 Uhr, Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 3 Euro

Gesundes Schwitzen bei Sommerregen - Pankows Saunen haben auf

Sauna-Chefin Franziska Witt heizt nicht nur im Winter den Ofen an.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Wer sagt, dass gepflegtes Saunieren nur als Angelegenheit für den Winter in Frage kommt? Wirkliche Aufguss-Genießer praktizieren das Wechselspiel aus heiß und kühl gerade jetzt am liebsten. Und in Pankow haben zwei der gemütlichsten Kiezsaunen Berlins noch eine Liege frei. Da empfiehlt sich etwa der Besuch im Saunarium Berlin gegenüber dem Rathaus Pankow, wo Franziska Witt eine Erholungslandschaft im römischen Stil betreibt. Bei sonnigen Momenten spielt die Anlage eine ihrer größten Stärken aus: Zwei üppig begrünte Außenbereiche schaffen Urlaubsstimmung daheim. Kaum weniger reizvoll: Das Saunabad Rykestraße, wo es sich in familiärer und lässiger Atmosphäre schwitzen lässt. Zur Ruhe findet man hier in einer Sitzlandschaft im Hinterhof.

Saunarium Pankow, Breite Straße 22B, 13187 Berlin, täglich außer Samstag 14 bis 23 Uhr

Saunabad Berlin Rykestraße 10, 10405 Berlin, Montag bis Samstag 15 bis 0 Uhr, Sonntag 12 bis 0 Uhr, Eintritt ab 20 Euro

Alle Nachrichten aus Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee

• Lesen Sie hier alle News auf der Pankow-Seite der Morgenpost

• Traurige Bitte: Oskar aus Pankow braucht 80.000 Euro für seinen Vater

•Kleingarten-Affäre: Erste Investor macht kurzen Prozess