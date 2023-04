Berlin-Pankow: Walpurgisnacht im Mauerpark mit besonderem Detail

Berlin. Dieses Fest ist seit 17 Jahren ein Reigen gegen Gewalt, Steinewerfen und aggressive Stimmung beim Berliner Tanz in den Mai: Friedvolle Walpurgisnacht nennt sich das Spektakel im Mauerpark, das am Sonntag, 30. April, Krawallstimmung vorbeugt. Eine proaktive Frühlingsparty, die den Drang zum Feiern und kollektiven Freizeitspaß in die richtigen Kanäle leitet.

Neu in diesem Jahr: Eine besondere Veranstaltung wirkt wie ein mehrtägiger Prolog für die eigentliche Walpurgisnacht und bedeutet für den Mauerpark ein Novum: Das „Bubble Family Festival“ huldigt dem Ausdrucksmittel der Friedfertigkeit schlechthin: der Seifenblase.

•Abonnieren Sie den Pankow-Newsletter der Berliner Morgenpost

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seit Montag zeigen internationale Künstler jeden Nachmittag ihre Meisterklasse beim Aussenden von bunt schillernden Blasen-Gebilden im früheren Berliner Todesstreifen. Festivalteilnehmer aus Amerika, Russland, Israel und Singapur stellen unter Beweis, dass wabernde Flugobjekte aus Seifenschaum überall auf dem Erdball Spaß, Verspieltheit und Frieden verheißen.

Friedvolle Walpurgisnacht zum Tanz in den Mai: Zuerst kommen „Bubble Partys“

Ein Seifenblasen-Festival im Berliner Mauerpark wirkt wie ein mehrtägiger Prolog für die Walpurgisnacht am 30. April.

Foto: Peter Kagerer / Alexander Rothe

Im großen Seifenblasenzelt auf dem Parkgelände in Prenzlauer Berg steigt seit Montag jeden Nachmittag ab 15 Uhr ein ausgefeiltes Programm, gefolgt von „Bubble-Partys“ immer von 19 bis 22 Uhr – und mit einem Höhepunkt zur Walpurgisnacht am Sonntag. Dann stehen von 10 bis 18 Uhr Familienvorstellungen und ein Seifenblasen-Workshop für Kinder auf dem Plan.

Mauerpark in Berlin-Pankow – lesen Sie auch:

•Mauerpark in Berlin – so läuft das große Facelift

•Vorstoß für „Öko-Dschungel“ im Mauerpark

•Vier Jahre Sanierung: So läuft die Sanierung des Mauerparks

•Wie „Mauerpark-Sinatra“ Detlef zum Karaoke kam

•Pankow bangt um Frieden im Mauerpark

Im Angesicht des Ukraine-Kriegs bilden Parkbesucher ab 19 Uhr einen interkulturellen Friedenskreis mit dem Wunsch für Frieden in Berlin, Europa und der ganzen Welt.

Es folgt ab 19.30 Uhr das traditionelle „Walpurgisfeuern“, für das die Veranstalter ab 17 Uhr noch helfende Hände suchen. Verantwortlich für das flammende Spektakel ist ein Team um die Freunde des Mauerparks, das durch Lagerfeuer, Feuerartistik und Musik Partystimmung in eine friedliche Richtung lenken will – was bei der Gründung der Veranstaltung vor 17 Jahren bei aufgeheizten Mai-Protesten in der Nachbarschaft von Prenzlauer Berg auch bitter nötig war. In den vergangenen Jahren verlief das Fest hingegen ausgesprochen ruhig, sofern es in der Corona-Pandemie überhaupt stattfand.

Mehr Nachrichten aus Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee

•Alles Neue aus Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee

•Hof-Häuser für Geflüchtete – Pläne blieben monatelang geheim

•Berlin-Pankow: Riesiger Zoff im idyllischen Kleingarten

Zum Kreis der Unterstützer zählen neben dem Parkverein und dem Bezirksamt Pankow als Genehmigungsbehörde auch Berliner Lokalgrößen wie die Band Ruperts Kitchen Orchestra, die Trommlergruppe Puto Production und die Jugendfarm Moritzhof. Für Alexander Puell von den Freunden des Mauerparks ist die Aussage des Festes klar: „Diese einzigartige Kooperation zwischen Bürgerschaft und Verwaltung zeigt eindrucksvoll, was den Charakter des Kulturstandorts Mauerpark ausmacht: Begegnung auf Augenhöhe.“

Friedvolle Walpurgisnacht im Mauerpark, Sonntag, 30. April ab 16 Uhr, Feuerspiele von 20 bis 23 Uhr, Musikbeiträge bis 1 Uhr

Bubble Family Festival im Mauerpark, bis 30. April täglich ab 15 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr