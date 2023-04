Platz für 422 Geflüchtete: Diese zwei L-förmigen Riegel darf die Wohnungsbaugesellschaft Gesobau in ihre Siedlung zwischen Ossietzkystraße und Kavalierstraße in Berlin-Pankow einfügen. 36 Bäume weichen.

Neue Aussagen zu Wohnriegeln in Höfen für 422 Geflüchtete am Pankower Schlosspark zeigen Planungs-Wirrwarr. So kam der Plan zustande.