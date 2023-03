Berlin-Pankow: Absurd! Journalist mit falscher Identität in der SPD

In der SPD hat ein Journalist offenbar unter falschem Namen gearbeitet, teils mit angeklebtem Bart. Eine Wutrede entlarvte die Posse.

Foto: Seeliger/imago / Die Berliner SPD beim Wahlkampf in Pankow.

In der Wahlkreisdelegiertenversammlung des Bezirks Pankow rechnete der vermeintliche SPD-Politiker am vergangenen Samstag drei Minuten mit Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey ab.

Berlin. Nein, das ist keine Verwechslungskomödie: Der "Handelsblatt"-Journalist Mathias Brüggmann soll jahrelang für die SPD Politik in Berlin-Pankow gemacht haben – als "Matthias Brückmann". Das berichtet der "Tagesspiegel".

Wie kam das falsche Spiel jetzt ans Licht? In der Wahlkreisdelegiertenversammlung des Bezirks rechnet "Brückmann" am vergangenen Samstag drei Minuten mit Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey ab. Sie sei im Wahlkampf ein "Wählerschreck" gewesen. Falls Giffey das Bündnis mit der CDU eingehe, führe sie die Partei in den Abgrund.

Der Auftritt bleibt nicht folgenlos: Der RBB sendet ihn in der "Abendschau". Die Wut darüber entlädt sich in einem internen WhatsApp-Chat der SPD Pankow. Genau dieser liegt dem "Tagesspiegel" vor. Darin heiße es beispielsweise von Alfonso Pantisano: "Was ich ganz großartig finde – das Maul groß aufreißen und dann (wie früher) mit falschem Bart und heute mit falschen Namen einen auf Wutbürger machen und nicht mit offenem Visier arbeiten." Lesen Sie auch: Pankow: Personalbeben im Kleingarten-Vorstand

Offenbar war es Brüggmanns Masche, gelegentlich mit einem falschen Bart aufzutreten. Als "Matthias Brückmann" war er einer von drei stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Abteilung 15 Kollwitzplatz, Winskiez, Kastanienallee. Was irritiert: Laut "Spiegel" ist die falsche Identität von "Brückmann" seit Jahren in Pankower Parteikreisen bekannt – nur hätten sich offenbar nur wenige daran gestört.

"Handelsblatt" beurlaubt Brüggmann

Im wahren Leben arbeitet Brüggmann als International Correspondent beim "Handelsblatt". Dort berichtet er hauptsächlich über Russland und den Nahen Osten. Er hat sich bislang gegenüber keinem Medium zu den Vorwürfen geäußert. Auch interessant: Grün-Schwarz-Gelb: In Pankow stehen die Zeichen auf Jamaika

Das "Handelsblatt" teilte auf "Tagesspiegel"-Anfrage mit: "Der Chefredaktion war das politische Amt von Handelsblatt-Redakteur Mathias Brüggmann nicht bekannt." Er sei erst einmal beurlaubt worden, um für Klarheit sorgen zu können. „In einem nächsten Schritt wird eine Kommission Brüggmanns Texte untersuchen, ob sie unserem Anspruch an redaktionelle Unabhängigkeit gerecht geworden sind.“

Im Alltag der Bezirkspolitik spielte Brüggmann nur eine Nebenrolle. Als Bürgerdeputierter im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Verwaltungsmodernisierung trat er zum Beispiel als sachkundiger Bürger in Erscheinung.

Welche Konsequenzen das Bekanntwerden dieser Vorgänge für die Pankower SPD haben wird, ist unklar. Bislang hat sich der Kreisvorstand noch nicht geäußert.