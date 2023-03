Durchbruch bei Verhandlungen Grün-Schwarz-Gelb: In Pankow stehen die Zeichen auf Jamaika

Cordelia Koch will für Pankow im zweiten Anlauf das Rathaus des einwohnerstärksten Bezirks erobern – und kann diesmal wohl tatsächlich eine Mehrheit für den Machtwechsel organisieren.

Rot-Rot am Ende: In Sondierungen auf Bezirksebene bahnt sich ein Ergebnis an, das Pankow zu einer neuen Bürgermeisterin verhilft.