Sommerbad Pankow: Preise, Öffnungszeiten - alle Infos

Berlin. Ein modernes Erlebnisbad finden erwachsene Badegäste und Kinder während der Saison in der Wolfshagener Straße in Pankow. Das Sommerbad Pankow bietet in den Monaten von Mai bis September Abkühlung für die ganze Familie. Zur Ausstattung gehören nicht nur ein Erlebnisbecken mit Wasserkanonen und Strömungskanal, sondern auch ein Sprungturm und Berlin einzige High-Speed-Rutsche.

Im Überblick: Das bietet das Sommerbad Pankow

Das Sommerbad Pankow verfügt über ein 50 Meter-Schwimmbecken, eine große Liegewiese und eine Beachvolleyball-Anlage. Besondere Highlights sind das Erlebnisbecken mit Strömungskanal, Wasserkanonen und die High-Speed-Rutsche.

Ausstattung: Schwimmbad, Freibad, 50 Meter Schwimmbecken, Sprungbecken mit 3,5 und 7,5-Meter Sprungturm, High-Speed-Rutsche, zwei weitere Rutschen, Erlebnisbecken mit Strömungskanal, Wasserkanonen, Kinder-Planschbecken, Wertschließfächer (Vorhängeschloss erforderlich), Liegewiese mit separaten FKK-Bereich, Imbiss

Schwimmbad, Freibad, 50 Meter Schwimmbecken, Sprungbecken mit 3,5 und 7,5-Meter Sprungturm, High-Speed-Rutsche, zwei weitere Rutschen, Erlebnisbecken mit Strömungskanal, Wasserkanonen, Kinder-Planschbecken, Wertschließfächer (Vorhängeschloss erforderlich), Liegewiese mit separaten FKK-Bereich, Imbiss Barrierefreiheit : Zwei große Behinderten-Umkleidekabinen mit Duschen/WC, Erlebnisbecken mit breiter, flacher Treppe

: Zwei große Behinderten-Umkleidekabinen mit Duschen/WC, Erlebnisbecken mit breiter, flacher Treppe Öffnungszeiten: täglich von 7.30 Uhr bis 20 Uhr. Bitte beachten Sie, dass die Wasserattraktionen 60 Minuten vor Badeschluss schließen.

täglich von 7.30 Uhr bis 20 Uhr. Bitte beachten Sie, dass die Wasserattraktionen 60 Minuten vor Badeschluss schließen. Ticketpreis: Haupttarif 5,50 Euro (ermäßigt 3,50 Euro). Abendtarif ab 17.30 Uhr 3,50 Euro. Kinder unter fünf Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Haupttarif 5,50 Euro (ermäßigt 3,50 Euro). Abendtarif ab 17.30 Uhr 3,50 Euro. Kinder unter fünf Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Anfahrt: Das Sommerbad Pankow ist per Auto und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: U2 und S2 bis zum Bahnhof Pankow, Tram M1, 50, N1 bis Stiftsweg.

Das Sommerbad Pankow ist per Auto und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: U2 und S2 bis zum Bahnhof Pankow, Tram M1, 50, N1 bis Stiftsweg. Adresse: Wolfshagener Straße 91–93, 13187 Berlin-Pankow.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Attraktion: In Pankow steht die einzige High-Speed-Rutsche Berlins

Die Sorglosigkeit rutscht mit: Im Freibad Pankow stürzt auch dann niemand ins kalte Wasser, wenn Putin den Gashahn zudreht. Selbst der große Ausbau des Bads scheint durch die Gas-Krise nicht gefährdet.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Im Sommerbad Pankow steht Berlins einzige High-Speed-Rutsche. Bei etwa neun Meter Höhe und steilem Gefälle bietet die Rutsche Besuchern wenige Sekunden Geschwindigkeitsrausch. Wer runter will, muss allerdings mindestens zwölf Jahre alt sein.

Zum Rutschenturm im Pankower Bad, der 2001 gebaut wurde, gehören außerdem zwei lange Rutschen, die in einen flachen, breiten Teil und schließlich ins Becken münden. "Für diese Anlage kommen die Besucher zum Teil sogar aus anderen Stadtteilen", so die Sprecherin der Berliner Bäder Martina van der Wehr: "Gerade bei Familien und Kindern sind Rutschen sehr nachgefragt."

Welche Ausstattung bietet das Freibad Pankow ansonsten?

Rutsche, Sprungturm, Solarheizung und Platz für Tausende Berliner: Das Sommerbad Pankow war dank zeitiger Investitionen rechtzeitig für die Gas-Krise gerüstet.

Foto: Berliner Bäder-Betriebe

Das Sommerbad Pankow verfügt nicht nur über ein 50 Meter langes Schwimmbecken, sondern auch über ein Sprungbecken mit drei, fünf und siebeneinhalb Meter hohen Sprungturm, und neben den Wasserrutschen auch über ein Erlebnisbecken mit einem Strömungskanal und Wasserkanonen, einer Beachsportanlage sowie einen Imbiss. Außerdem verfügt das Bad über eine Liegewiese mit extra zugewiesener FKK-Wiese, wo das Nacktsonnen gestattet ist. Das Nacktbaden ist weiterhin verboten.

Saison: Wann öffnet das Sommerbad Pankow?

Das Sommerbad ist normalerweise jährlich in der Saison zwischen Mai und September geöffnet. Die konkreten Saisonzeiten können witterungsbedingt abweichen und sind immer aktuell auf der Internetseite der Berliner Bäderbetriebe abrufbar.

Wie viel kostet der Eintritt im Sommerbad Pankow?

Der Eintritt kostet 5,50 Euro für Erwachsene im Normaltarif (ermäßigt 3,50 Euro) ohne zeitliche Beschränkung während der Öffnungszeiten. Sammelkarten, die 10 + 1 Besuche ermöglichen, gibt es ab 55 Euro (ermäßigt 35 Euro). Für 20 + 3 Besuche fallen 110 Euro (ermäßigt 70 Euro) an. Eine Sommermehrfachkarte für 20 Eintritte innerhalb der laufenden Sommersaison schlägt mit 70 Euro (60 Euro im Vorverkauf) zu Buche. Die Gruppenkarte „Badespaß“ ermöglicht 3 Personen (mindestens ein Erwachsener und 1 Kind) den Eintritt für 9 Euro, wobei die Karte um zwei weitere Kinder ab fünf Jahren für jeweils 1,25 Euro erweitert werden kann. Am Abend ab 17.30 Uhr bietet sich der Abendtarif für 3,50 Euro an. Kinder unter 5 Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Anfahrt: Wie kommt man zum Sommerbad Pankow?

Sommerbad Pankow: Aufgrund der Coronapandemie war das Zutrittssystem in Berliner Bädern stark reglementiert. Diese Beschränkungen sind nun aufgehoben.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Das Sommerbad Pankow befindet sich nahe des Schlossparks Pankow in der Wolfshagener Straße 91–93, 13187 Berlin-Pankow. Fußläufig ist es vom S- und U-Bahnhof Pankow rund 15 Minuten entfernt. Die nächst gelegene Haltestelle für Tram (50 und M1) und Bus (N50) ist der Stiftsweg. Der Eingang zum Sommerbad befindet sich an der Wolfshagener Straße.

Was müssen Gäste im Sommerbad Pankow beachten?

Es stehen Wertschließfächer und Umkleideschränke im Sommerbad zur Verfügung. Zum Verschließen ist ein Vorhängeschloss erforderlich, das die Gäste entweder selbst mitbringen müssen oder an der Kasse des Freibades erwerben können.

Ist das Sommerbad Pankow barrierefrei?

Der Zugang zum Freibad ist barrierefrei und in zwei großen Kabinen mit Duschen und WC können sich Menschen mit Behinderung für das Erlebnisbecken mit breiter, flacher Treppe umkleiden. Die geplanten Sonnentreppen des Freibades sollen barrierefrei, durch Rampen mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwagen erreichbar sein und zudem für Menschen mit Seheinschränkungen farblich akzentuiert und tastbaren Leitstreifen versehen werden.

Geschichte: So entstand "Berlins modernstes Freibad" in Pankow

Blick auf das Sommerbad Pankow in der Wolfshagener Straße.

Foto: dpa Picture-Alliance / euroluftbild.de / picture alliance / ZB

Das Freibad Pankow wurde Ende der 1950er-Jahre nach Plänen der Architekten Heinz Graffunder und Walter Hinkefuß mit Hilfe von Pankower Bürgerspenden erbaut und am 9. Juli 1960 als "Berlins modernstes Freibad" eröffnet. 1975 wurde das Freibad um eine Schwimmhalle des Architekten Gunther Derdau ergänzt. Das Hallenbad Pankow musste im Jahr 2000 geschlossen werden und ist seitdem zu einem „Lost Place“ in Pankow verfallen.

Auch interessant: "Lost Places": Die schönsten verlorenen Orte von Pankow

Im Winter 1999/2000 wurde das Freibad Pankow saniert. Bis dahin bestand das Freibad aus einer einzigen großen Wasserfläche ohne Beheizung, die bei der Sanierung in mehrere Becken unterteilt wurden. Damals wurden auch Solaranlagen angebracht, sodass die Becken seitdem ohne fossile Energie beheizt werden können.

In Betrieb: Das Freibad Pankow heute

Bis zu 3700 Besucher pro Tag suchen Abkühlung im Freibad Pankow, das jährlich zwischen Mai und September geöffnet hat. Derzeit werden die Sonnenterrassen im Sommerbad Pankow wieder zugänglich gemacht, die zuletzt baufällig abgesperrt waren.

Die Sonnenterrassen im Sommerbad Pankow werden saniert.

Foto: Miriam Schaptke

Anders als andere Berliner Bäder, die aufgrund des Ukraine-Krieges weniger heizen, wird die Wassertemperatur im Pankower Freibad nicht niedriger eingestellt als sonst. Der Grund: Das Wasser in den Becken wird ausschließlich mit Solarenergie erwärmt. Deshalb ist die Einsparung von Gas zur Beheizung nicht nötig.

Zukunftspläne: Freibad Pankow soll Multifunktionsbad werden

Auf dem Gelände des alten Hallenbades Pankow und dem Freibad Pankow soll ein neues Multifunktionsbad entstehen. Der Baubeginn erfolgt frühestens im November 2023. Die Fertigstellung soll bis Ende 2025 erreicht werden.

Das künftige Bad soll in verschiedene Bereiche gegliedert werden: Neben einem Segment mit Sportbecken zur Schulnutzung soll es einen Freizeitbereich mit Nichtschwimmer-Erlebnisbecken und integrierter Schwimmerzone, ein Kindererlebnisbecken, ein Kursbecken und weitere Attraktionen wie Rutschen, Whirlpools und einen Strömungskanal geben. Hinzu kommt ein Wellnessbereich mit Saunaangeboten mit Innen- und Außenbereich.