Wahl-Chaos: „Wir wollten wählen und konnten nicht“

Eine Pankowerin berichtet, wie chaotisch die Stimmabgabe in ihrem Wahllokal verlief. Ein Beispiel von vielen in Berlin.

Berlin. Wie chaotisch der Wahltag verlief, zeigt ein Beispiel aus Pankow. Zu wenige Stimmzettel, widersprüchliche Aussagen der Wahlhelfer, lange Schlangen – und am Ende eine verweigerte Stimmabgabe sorgten für Frust. „Wir wollten wählen und konnten nicht“, berichtet Esther Quednau über gravierende Probleme im Wahllokal 200 in der Grundschule Rosenthal.

Als Quednau gegen 17 Uhr den Hof betrat, herrschte Tumult. Es seien keine Stimmzettel für den Bundestagswahlkreis mehr verfügbar, erfuhr die Gruppe. Da sich bis 17.30 Uhr kein Nachschub beschaffen ließ, wurden die Namen der Wartenden notiert – und Quednau bekam die Zusage, auch nach 18 Uhr noch wählen zu können, wenn wieder Bundestags-Stimmzettel da seien. Doch diese Aussicht zerschlug sich. Es seien nur 20 Bundestags-Wahlzettel beschafft worden – zu wenige für die Menge auf dem Schulhof, bekam die Pankowerin gesagt. „Kurz darauf hieß es, dass das Wahllokal geschlossen wird“. Draußen vor der Tür: Esther Quednau und Dutzende weitere Wähler, die über eine Stunde vergeblich gewartet hatten.

Auch die Abstimmung für Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlung sei der Gruppe verwehrt worden, obwohl dafür genügend Stimmzettel da waren. Wähler unter 18 seien wiederum zur BVV-Wahl zugelassen worden – anders als Quednau. Den Wahlhelfern will sie keine Vorwürfe machen, weil sie sehr bemüht waren, die Probleme zu lösen. Doch offenbar habe es keine klaren Ansagen gegeben, wie man mit dem Mangel an Wahlzettel verfahren soll - „es ist wirklich frustrierend und schade, dass es in Berlin so chaotisch gelaufen ist".