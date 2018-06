Am S-Bahnhof Greifswalder Straße soll es am Sonnabendmorgen einen Messerangriff gegeben haben. Der Tatverdächtige ist noch auf der Flucht.

Prenzlauer Berg Messerattacke am S-Bahnhof: Zwei Schwerverletzte

Berlin. Messerangriff mit drei Verletzten. Am S-Bahnhof Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg soll es am frühen Sonnabendmorgen eine Messerattacke gegeben haben. Das berichtet die Zeitung B.Z. Demnach wurden zwei Männer von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt. Eine Frau soll leichte Verletzungen erlitten haben.

Wie ein Sprecher der Berliner Polizei der Berliner Morgenpost mitteilte, habe sich der Vorfall um kurz vor 6 Uhr ereignet. Zwei schwer verletzte Männer seien in ein Krankenhaus gebracht worden, ein Tatverdächtiger sei auf der Flucht. Ob es sich, wie die Zeitung berichtet, um einen Messerangriff handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen.

Die 8. Mordkommission ist bereits eingeschaltet worden, die Ermittlungen laufen noch. Laut Polizei sei es momentan noch völlig unklar, wie es zu dem Vorfall kam.

