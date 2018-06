Berlin. Eine Gruppe von Männern soll am Montagnachmittag einen Mann in Spandau überfallen haben. Die Tat ereignete sich gegen 16 Uhr in einer Grünanlage am Stabholzgarten.

Der 20-Jährige soll er von fünf Männern geschlagen worden sein. Zudem sollen ihm die Männer sein Handy, eine Halskette und sein Geld abgenommen haben. Der 20-Jährige erlitt Stichverletzungen im Rücken und kam auf eine Intensivstation. Lebensgefahr besteht nicht.

( BM )