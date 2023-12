Berlin. Spotify verrät Nutzern jedes Jahr ihre Hitlisten. Jetzt hat der Streaming-Dienst auch die Vorlieben der Hauptstadt-Bewohner enthüllt.

Die deutsche Hitparade, ermittelt von Media Control, das war gestern. Heute sind die Daten des schwedischen Streaming-Anbieters Spotify wesentlich aufschlussreicher, wenn man wissen will, was hierzulande angesagt ist. Mit weltweit 574 Millionen Nutzern im Monat ist die Plattform im Jahr 2023 Marktführer. „Spotify Wrapped“ heißt der musikalische Jahresrückblick, der sehr persönlich ist. Denn der Musikgeschmack verrät einiges über den eigenen Charakter. Anhand der Hörgewohnheiten vergibt Spotify zwölf Persönlichkeits-Typen: Mastermind, Zeitreisender, Alchemist, Jäger, Vampir, Sammler, Zyklop, Gestaltwandler, Roboter-Fan, Hypnotiseur, Leuchte und Fanatiker. In den sozialen Medien wird lebhaft darüber diskutiert, warum man welcher Musiktyp ist. Der Berliner jedenfalls ist offenbar ein Hip-Hopper.

Meistgehörte Songs: Das ist Berlins Top 5

Eindeutiger Spotify-Sieger in Berlin ist der Song „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207. Der Überraschungshit war Lindenbergs erste Nummer Eins und wurde im vergangenen Jahr deutschlandweit am häufigsten gehört. Am zweithäufigsten erschallte aus Berliner Kopfhörern und Lautsprechern „Flowers“ von Miley Cyrus. Auf dem dritten Platz landete das Duett „Sie weiß“ von Mero und der Senkrechtstarterin Ayliva, die gerade einen „Bambi“ erhalten hat und im September zweimal die Mercedes-Benz-Arena in Berlin füllte. Danach kommt „Tabu“ von Yung Yury & Damn Yury. Auf Platz fünf landete das Duett „Zukunft Pink“ von Peter Fox und Inéz.

Platz 1: „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207

Platz 2: „Flowers“ von Miley Cyrus

Platz 3: „Sie weiß“ von Ayliva und Mero

Platz 4: „Tabu“ von Yung Yury und Damn Yury

Platz 5: „Zukunft Pink“ von Peter Fox und Inéz

Schöneberger Rapper Luciano landet ganz vorne

Apache 207 war bei den Berlinern eindeutig der beliebteste Künstler im Jahr 2023. Der deutschtürkische Musiker, bürgerlich Volkan Yaman, verwies den Hamburger Rapper Bonez MC auf Platz zwei. Dahinter in der Beliebtheitsskala folgen Popstar Taylor Swift, und die beiden Rapper RAF Camora aus der Schweiz und Luciano aus Schöneberg. Der 29-jährige Deutsche, dessen Vater aus Mosambik stammt, stotterte bis zur Oberstufe und ist jetzt ein Superstar. „German Hip Hop“ identifiziert Spotify als den beliebtesten Musikstil der Berliner.

Diese Genres hörten die Berlinerinnen und Berliner auf Spotify im Jahr 2023 am meisten © Berliner Morgenpost Infografik/OSM | C. Schlippes

Diese Songs hörten die Berlinerinnen und Berliner auf Spotify im Jahr 2023 am meisten © Berliner Morgenpost Infografik/OSM | C. Schlippes

Diese Künstler hörten die Berlinerinnen und Berliner auf Spotify im Jahr 2023 am meisten © Berliner Morgenpost Infografik/OSM | C. Schlippes

Die fünf beliebtesten Podcasts bei Berlinerinnen und Berlinern 2023 © Berliner Morgenpost Infografik/OSM | C. Schlippes

„Soundtown“ Berlin birgt einige Überraschungen

Was Spotify außerdem feststellt, ist die „Soundtown“ jedes Nutzers. Anhand der Vorlieben passen Menschen demnach in unterschiedliche Städte. Eine Kollegin, die eigentlich in Berlin lebt, würde mit ihrem Musikgeschmack offenbar besser nach Hamburg passen. Dass die Berliner Autorin Berlin zugeordnet wird, passt. Die Begründung lautet, dass Max Raabe sowie der Jazzsänger Günther Fischer und die in den 80er Jahren erfolgreiche NDW-Band Spliff „auffallend viele Fans“ in Berlin hat. Und das, obwohl sie Günther Fischer noch nie gehört hat. Der Algorithmus ist treffsicher, aber eben nicht unfehlbar.

Lesen Sie auch:Warum Berlin Treffpunkt für die Musik- und Podcastszene ist

Noch mehr Hits:Das ist der Soundtrack Berlins: 10 Hits über die Hauptstadt