Polizei Kunstdrucke von Udo Lindenberg in Geschäft gestohlen

Die Berliner Polizei sucht nach fünf Kunstdrucken von Panikrocker Udo Lindenberg (“Sonderzug nach Pankow“, „Hinterm Horizont gehts weiter“). Die handsignierten und nummerierten Werke wurden am frühen Morgen des 7. August aus einem Modegeschäft in Prenzlauer Berg gestohlen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“-Newsletter „Checkpoint“ darüber berichtet.