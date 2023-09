Lollapalooza 2023 in Berlin: Die Eindrücke und Fotos vom ersten Festival-Tag

In Berlin findet an diesem Wochenende das "Lollapalooza" statt – mit namhaften Stars. Das war am ersten Tag des Festivals los.

Berlin. Das Lollapalooza Berlin startet am Samstag mit bestem Wetter. In strahlendem Sonnenschein und bei fast 30 Grad strömen ab 12 Uhr tausende Festivalgäste auf das Olympiagelände. Schon in den Öffentlichen Verkehrsmitteln sind sie an ihrem glitzernden Make-up und den modischen Outfits zu erkennen.

Mit „Bitte Aggu Bitte”-Sprechchören ruft das Publikum auf der Perry‘s Stage im Inneren des Olympiastadions den Berliner Rapper Ski Aggu auf die Bühne. „Es ist eine kranke Ehre für mich heute im verfickten Olympiastadion aufzutreten“, sagt der Wilmersdorfer Rapper bei seinem Konzert. „Ich bin doch nur ein Atze aus Berlin“.

Ski Aggu: „Die Hook hat keinen Sinn“

Ski Aggu auf der Bühne

Foto: Michele Tantussi/FUNKE Foto Services

Seinem Namen treu bleibend tritt er auch bei der Mittagshitze mit seinem Markenzeichen, einer riesigen Skibrille auf, hinter ihm das Bild einer brennenden Hütte im Schnee. So performt er „Friesenjunge“ oder Hubba Bubba“. „Bei der Hook habe ich mir nichts gedacht, die hat keinen Sinn“, sagt er bei seinem Song „Super Wavy“. Der Crowd gefällt es. Den größten Jubel gibt es allerdings, als Ski Aggu die AfD als größten Feind ausruft. „Vergesst mal das Fußball-Ding, ich bin Herthaner und mein bester Freund ist Union-Fan. Der einzige Feind ist die AfD“, bekennt sich der 25-Jährige.

Wa22ermann: Ein weiteres Berliner Rap-Original auf der Bühne

Wa22ermann aus Kreuzberg während ihrem Auftritt beim Lollapalooza

Foto: Michele Tantussi/FUNKE Foto Services

Mit Wa22ermann tritt am Abend ein weiteres Berliner Rap-Original auf. Mit Tracks wie „Need for Speed“ und „Gogos“ brachte sie ihre Zuhörer in der Abendstimmung schnell zum Tanzen. Ihre DJ-Begleitung Sherin brachte zur Begeisterung des Publikums ihren Sohn mit auf die Bühne. Das nutzte die 1999 in Pakistan geborene Wa22ermann, um allen Müttern ihren Respekt auszusprechen.

Das Lollapalooza besuchen auch in diesem Jahr viele junge Menschen und Teenager, aber auch Familien mit Kindern und einige Gäste aus älteren Altersgruppen sind vertreten. Laut Veranstalter kommen am Sonnabend rund 60.000 auf das Festival-Gelände. Anders als beim Lollapalooza 2022, das eher kühl und verregnet war, kommt in diesem Jahr richtiges Sommer-Festival-Feeling auf. Immer wieder erhalten die Festivalbesucher Erinnerungen der Festivalveranstalter als Push-Notification aufs Handy: Bitte Sonnenschutz auftragen und viel trinken.

Lollapalooza in Berlin: Weingarten-Stage mit neuer Platzierung

Das Lollapalooza begeistert auch dieses Jahr wieder die Besucher. Foto: Getty Images

Sängerin Aurora trat beim Lollapalooza auf. Foto: Michele Tantussi/FUNKE Foto Services

Auch die Musikerin Denise Chaila performte Foto: Britta Pedersen/dpa

Künstler gehen in illuminierten Kostümen über das Gelände. Foto: Britta Pedersen/dpa

David Guetta stand am Samstag auf der Bühne. Foto: Britta Pedersen/dpa



Besucher gehen an illuminierten Buchstaben mit dem Schriftzug ·Lolla· vorbei. Foto: Britta Pedersen/dpa

Der Musiker Marcus Mumford der britischen Band Mumford & Sons Foto: Britta Pedersen/dpa

Bunte Farben beherrschen das Lollapalooza. Foto: Gina Wetzler/Getty Images

Die Lolla-Buchstaben sind eine beliebte Foto-Location. Foto: Gina Wetzler/Getty Images

Das Riesenrad darf natürlich nicht fehlen. Foto: Getty Images



Zuschauerinnen umarmen sich und genießen die Lollapalooza-Atmosphäre. Foto: Gina Wetzler/Getty Images

Die Menge ist in Partystimmung! Foto: Gina Wetzler/Getty Images

Blick vom Glockenturm auf das Lollapalooza. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Besucher laufen über das Gelände. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Wa22ermann aus Kreuzberg während ihrem Auftritt beim Lollapalooza. Foto: Michele Tantussi/FUNKE Foto Services



Die dänische Musikerin Julie Pavon steht beim Lollapalooza auf der Bühne. Foto: Britta Pedersen/dpa

Die US-Sängerin Ava Max Foto: Hannes P. Albert/dpa

60.000 Zuschauer kamen am ersten Tag. Foto: Gina Wetzler/Getty Images

Die Sängerin Zara Larsson Foto: Britta Pedersen/dpa

Caro und Sarah feiern beim Lollapalooza. Foto: Britta Pedersen/dpa



Hier wird noch ein Erinnerungsfoto geknipst. Foto: Gina Wetzler/Getty Images

Die Musikerin Julie Pavon Foto: Britta Pedersen/dpa

Beste Stimmung bei den Fans im Olympiastadion. Foto: Michele Tantussi/FUNKE Foto Services

Ski Aggu auf der Bühne Foto: Michele Tantussi/FUNKE Foto Services

Die Fans jubeln Ski Aggu während seines Auftritts zu. Foto: Michele Tantussi/FUNKE Foto Services



Auch diese Fans sind gut gelaunt! Foto: Michele Tantussi/FUNKE Foto Services

Es wird viel getanzt. Foto: Michele Tantussi/FUNKE Foto Services

Partystimmung im Olympiastadion und im Olympiapark: Das beliebte Festival Lollapalooza bringt die Menschen zum Feiern. Foto: Michele Tantussi/FUNKE Foto Services

Hier wird sich noch aufgehübscht! Foto: Michele Tantussi/FUNKE Foto Services

Der Künstler Graf Fidi steht beim Lollapalooza auf der Bühne. Foto: Hannes P Albert/dpa



Prost! Foto: Britta Pedersen/dpa

Auch die Künstlerin Mimi Webb ist beim Lollapalooza. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Es herrscht gute Stimmung im Olympiastadion! Foto: Britta Pedersen/dpa

Strahlender Sonnenschein beim Lollapalooza. Foto: Britta Pedersen/dpa

Neu ist in diesem Jahr die Platzierung der Weingarten-Stage. Während sie 2022 etwas abgelegener und nur über Treppen erreichbar war, steht sie in diesem Jahr auf einer Ebene mit dem Olympiastadion und wirkt dadurch noch etwas kleiner. Auch die Sitzgelegenheiten des Weingartens fehlen dadurch.

Wie immer sind auf dem Lollapalooza zahllose Marken vertreten, die ihre Produkte von Alkohol über Zigaretten bis Bonbons vorstellen und die Festivalbesucher mit Bastelmöglichkeiten und Gewinnspielen locken. Besonders häufig sind 2023 Beautymarken, besonders beliebt sind deren Schminkstände. Wer noch nicht glitzert kann dort nachrüsten.

Wegen der knallenden Sonne suchen am Nachmittag viele Menschen Schutz im Schatten des Olympiastadions und der für das Gelände typischen hohen Säulen. Sogar die Mülltonnen werden als Schattenspender genutzt.

Besucher fanden die Musik im vergangenen Jahr besser

Oriette und Johanna beim Lollapalooza 2023 in Berlin.

Foto: Jana Treffler

Oriette und Johanna aus Berlin besuchen das Lollapalooza gemeinsam als Mutter und Tochter. Von der Musik her habe es ihnen aber im vergangenen Jahr besser gefallen. „Diesmal sind wir ein bisschen lost“, sagt Johanna. Vor allem auf der Perry Stage hätten sie sich mehr elektronische Musik gewünscht. „Jetzt freuen wir uns aber noch aus Mumford and Sons.“

Wie gewohnt können Festivalgäste auch 2023 nur mit dem Cashless-System der Veranstalter bezahlen. Jegliche Bankkarte oder Bargeld werden nicht akzeptiert. Besucher müssen sich einen Account einrichten und ihr Konto vorher aufladen, der niedrigste mögliche Betrag liegt bei 25 Euro.

Gibt man nicht alles aus, hat man nur einen Monat Zeit, das restliche Geld zurückzufordern. Der Chip des Festivalbändchens muss für eine Rückerstattung ebenfalls aufbewahrt werden. Außerdem weisen die Veranstalter darauf hin, dass für „einige Transaktionen“ eine „geringe Gebühr“ erhoben werde. Diese decke „die Kosten für das Personal, die Transaktionsgebühren, das Helpdesk, den Online-Support und die Logistik“ ab.

Alexander Marcus und Mumford and Sons sind beim Lollapalooza

Der Auftritt von Alexander Marcus beim Lollapalooza 2023 in Berlin.

Foto: Jana Treffler

In pinker Hose und blauem Paillettenhemd trat Alexander Marcus auf die Perry’s Stage. Der Berliner Sänger bewegt sich zwischen Elektropop und Schlager. Hätte nicht alles eine ironische Note - kann ein Song wie „Hundi“ ernst gemeint sein? - könnte man sich seine Musik auch auf einer Après-ski Party vorstellen. Auf dem Lollapalooza jubeln auch hippe junge Leute und tanzen zu „Soldaten der Liebe“ oder „Pitschi Pitschi Popo“.

Der Musiker Marcus Mumford der britischen Band Mumford & Sons

Foto: Britta Pedersen/dpa

Als einer der Headliner des ersten Lollapalooza-Tages spielte Mumford and Sons am Abend auf einer der Hauptbühnen. Die britische Folk-Rock-Band lockte eine große Menschenmenge vor die Bühne, von denen einige sichtlich gerührt mitsangen. Die Band hatte ihren größten Erfolg in Deutschland mit ihrem 2009 erschienenen Album „Sigh No More“, für das sie drei goldene Schallplatten erhielten. Bis 2018 folgten drei weitere Studioalben. Auf dem Lollapalooza spielten sie ein melancholisch-nachdenkliches Konzert. „Es ist viel zu lange her, dass wir in eurem Land waren“, sagte Leadsänger Marcus Mumford, der außerdem noch Gitarre und Schlagzeug spielt und bedankte sich auf Deutsch bei seinem Publikum.

Alligatoah und das Bühnenbild aus Umzugskartons

Als letzter Act des Abends auf der Perry‘s Stage im Olympiastadion steht am Samstag Alligatoah auf dem Programm. Seine Show startet mit einem aufwendigen Bühnenbild aus Umzugskartons, aus denen nach und nach seine Band in orangenen Warnwesten schlüpft. Alligatoah taucht schließlich Gitarre spielend im Trenchcoat auf der Bühne auf. „Wer morgen keinen Kater hat, kann sich einfach mit der Faust ins Gesicht schlagen, dann geht's denen genauso schlecht“, scherzt er vor seinem Song „Problem mit Alkohol“. Kurz nach dem Deutschrapper startet der EDM-Superstar David Guetta auf der Main Stage South sein Set.





Ein stimmungsvolles Konzert spielt zum Abschluss der Alternative Stage die Norwegerin Aurora. Die zierliche Singer-Songwriterin mit der starken Stimme tritt in einem elfenhaften Kleid auf und zieht ihr Publikum mit gefühlvollen Songs in ihren Bann.





Der erste Lollapalooza-Tag verlief problemlos und friedlich, wie eine Sprecherin der Veranstalter mitteilt.

Lollapalooza Berlin 2023: Running Order, Timetable und Lineup am Samstag, 9. September

Zeit Act Bühne 21.15 bis 22.45 Uhr David Guetta Main Stage North 21.15 bis 22.15 Uhr Aurora Alternative Stage 21 bis 22.30 Uhr Alligatoah Perry's Stage 19.45 bis 21.10 Uhr Mumford & Sons Main Stage North 19.30 bis 20.30 Uhr Alexander Marcus Perry's Stage 19.15 bis 19.45 Uhr Wa22ermann Weingarten Stage 18.45 bis 19.40 Uhr The Blaze Main Stage North 18.15 bis 19.15 Uhr High Vis Alternative Stage 18.15 bis 18.45 Uhr Denise Chaila Weingarten Stage 18 bis 19 Uhr W&W Perry's Stage 17.45 bis 18.40 Uhr Ava Max Main Stage North 17.30 bis 18.15 Uhr Bummelkasten Kidzapalooza 17.15 bis 17.45 Uhr Julie Pavon Weingarten Stage 16.45 bis 17.40 Uhr Zara Larsson Main Stage South 16.45 bis 17.45 Uhr Vini Vici Perry's Stage 16.45 bis 17.45 Uhr Moncrieff Alternative Stage

Die Timetable und Running Order für die Konzerte der Künstler Domiziana, Ski Aggu, Luvre47, Graf Fidi, Denise Chaila, Meet Me@The Altar, Liz, Jesse Jo Stark, Josi, Futurebae, Alina Pash, Meute und Teven sind in der Lollapalooza-App zu finden (Lollapalooza Berlin iOS App, Lollapalooza Berlin Android).

Lollapalooza Berlin 2023: Running Order, Timetable und Lineup am Sonntag, 10. September

Zeit Act Bühne 20.15 bis 21.45 Uhr Imagine Dragons Main Stage North 19.30 bis 20 Uhr Baby B3ns Weingarten Stage 19 bis 20.10 Uhr Macklemore Main Stage South 19 bis 20 Uhr Leoniden Alternative Stage 18 bis 18.55 Uhr SDP Main Stage North 18 bis 19.30 Uhr Lost Frequencies Perry's Stage 17.30 bis 18.30 Uhr Lovejoy Alternative Stage 17 bis 17.45 Uhr Sukini Kidzapalooza 17 bis 17.55 Uhr Jason Derulo Main Stage South 16.45 bis 17.45 Uhr KSHMR Perry's Stage 16.15 bis 17 Uhr AJR Alternative Stage 16.10 bis 17 Uhr Parka & Schlönzke Weingarten Stage 16 bis 16.55 Uhr Bilderbuch Main Stage North

Die Timetable und Running Order für die Konzerte u.a. von Chase Atlantic, Ayliva, Mother Mother, Lauren Spencer Smith, Danny Avila, Only the Poets, Lovejoy und Öwnboss sind in der Lollapalooza-App zu finden (Lollapalooza Berlin iOS App, Lollapalooza Berlin Android).